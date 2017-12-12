Отрубил руки из ревности: Жуткие подробности семейной разборки в Серпухове

Стали известны новые подробности кровавой драмы в подмосковном Серпухове. Психологи считают, что ревнивый муж невменяем.

К такому выводу экспертов подтолкнула запредельная жестокость молодого человека, который хладнокровно измывался над своей женой и отрубил ей кисти рук. По словам медиков, психически здоровый человек не может пойти на такую крайнюю жестокость. Так, семейный психолог Юлия Макарова рассказала журналистам телеканала 360, что у ревнивого супруга, скорее всего, и раньше случались подобные, пусть и значительно менее жестокие, срывы, на которые родные и близкие просто закрывали глаза.

"Это относится больше к сфере психиатрии, потому что на ровном месте здоровый человек не может такое допустить, даже если он в состоянии аффекта. Это агрессия, выходящая за любые нормы социума, в котором мы существуем. Наверняка, были какие-то предвестники этой ситуации, когда человек выходил из себя. Или это были какие-то навязчивые состояния: ревность, агрессия, мании, фобии", – считает эксперт.

С ней согласен и психиатр-криминалист Михаил Виноградов. Он предположил, что мужчина страдал тяжелым заболеванием – шизофренией. "Это, на мой взгляд, безусловно, шизофрения, которая развивалась медленно. Вялотекущая, параноидная, с бредом шизофрения – этот случай сюда относится. Если человек вспыльчивый, подозрительный, раздражительный в пределах быта, то обычно никто на это не обращает внимания", – уверен психиатр.

Его версия косвенно подтверждается и словами матери пострадавшей. Женщина рассказала, что зять изводил свою жену постоянной ревностью. Мужчина несколько раз заставлял свою супругу проходит освидетельствование на детекторе лжи, пишет URA.Ru.

"Он ее замучил патологической ревностью. Был уверен, что она ему изменяет. Даже возил проверяться на детекторе лжи", – вспоминала мать потерпевшей. Еще одним из возможных "звоночков", о которых говорила Юлия Макарова, скорее всего, была вспышка агрессии ревнивца.

По словам подруги пострадавшей, во время очередной ссоры, муж повел себя неадекватно – начал кидаться на жену с ножом. "Он кидался на нее с ножом, и поэтому она ушла от него и подала на развод", – вспоминала девушка.

Публикация от Александр Мясников (@alexander_myasnikov1) Дек 12 2017 в 1:32 PST

Напомним, ранее Dni.Ru писали о страшной трагедии, произошедшей в подмосковном Серпухове. Дмитрий вместе со своей супругой Маргаритой завез сыновей в детский сад. После этого он отвез свою жену в лес и начал выпытывать у девушки признание в измене. Ревнивый супруг сломал девушке все пальцы на руках, а после отрубил обе кисти топором. Затем мужчина посадил искалеченную жертву в машину и отвез ее в больницу. Сообщается, что девушка находилась в сознании на протяжении всей экзекуции.

После этого Дмитрий, обладатель диплома психолога, добровольно сдался полиции. На допросе он заявил, что раскаивается в содеянном. Он рассказал сотрудникам МВД, где совершил преступление. Полицейские приехали на место и через некоторое время поисков обнаружили отрубленную кисть, которую доставили в больницу.

Хирурги провели сложнейшую операцию, буквально собирая искалеченную конечность по кусочкам. Медики смогли пришить кисть, но это только начало долгого и сложного пути реабилитации, который предстоит девушке. Правую кисть пострадавшей спасти не удалось.