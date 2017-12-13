"Рита его избаловала": друзья считают жертву подмосковного садиста виновной в его агрессии

Стали известны новые подробности кровавой драмы в подмосковном Серпухове, где мужчина отрубил жене топором кисти рук. Он мучил свою жертву в лесу более часа, не давая ей потерять сознание.

Знакомые пары полагают, что из-за чрезмерной заботы глава семьи Дмитрий стал эгоистичен и капризен, все больше отдалялся от близких, потерял интерес к детям, но все же требовал к себе большего внимания. Друзья считают, что Рите нужно было быть строже с мужем.

"Например, Дима решил получить высшее образование. Поступил на заочное отделение, учился на психолога. Так курсовые и дипломные вместо него Рита писала!" – цитирует знакомых семьи сайт "Комсомольская правда". "Рита его своей любовью избаловала" – заключили друзья.

Примечательно, что буквально у всех, близко знавших супружескую пару, о Рите только положительные впечатления и, а вот Дмитрия люди явно недолюбливают. Судя по всему, негатив копился в отношении мужчины у знакомых давно.

"Все эти фотки в соцсетях, где он с детишками и Ритой, а Дима весь из себя такой любящий отец, – для показухи. Видели снимок, где он купается в проруби на Крещение? Он туда ради красивого кадра и полез. А потом неделю болел", – говорят друзья. Они отмечают, что Дмитрий всегда любил покрасоваться.

Также люди отмечают, что работающий водителем погрузчика на складе Дмитрий зарабатывал гораздо меньше своей супруги – сотрудницы местной газеты. Терпение девушки не выдержало, и она решила подать на развод, о чем и сообщила мужу. В результате он избил Риту. Та заявила в полицию, но с мужчиной лишь провели разъяснительную беседу. В результате супруги все же стали жить раздельно, но Дмитрий периодически заезжал к детям. В один из таких дней и произошла трагедия.

Известно, что муж-садит более часа пытал Риту в лесу, прежде чем отрубить ей кисти рук целиком. Он все это время избивал женщину и не позволял ей терять сознание из-за болевого шока, передает РЕН ТВ. В качестве мотива своих действий мужчина назвал нежелание расставаться при разводе с сыновьями.

Публикация от Александр Мясников (@alexander_myasnikov1) Дек 12 2017 в 1:32 PST

Известно, что в настоящее время Риту уже перевели из реанимации в обычную палату, сообщает Life Shot. Она находится под пристальным наблюдением врачей.

Напомним, ранее Dni.Ru писали о страшной трагедии, произошедшей в подмосковном Серпухове. Дмитрий вместе со своей супругой Маргаритой завез сыновей в детский сад. После этого он отвез свою жену в лес и начал выпытывать у девушки признание в измене.

Ревнивый супруг сломал девушке все пальцы на руках, а после отрубил обе кисти топором. Затем мужчина посадил искалеченную жертву в машину и отвез ее в больницу. После этого Дмитрий добровольно сдался полиции. На допросе он заявил, что раскаивается в содеянном. Медикам удалось совершить невозможное и пришить пострадавшей женщине обе кисти.