"У него провалы в памяти": футболиста "Зенита" жестоко избили из-за места на парковке

В Санкт-Петербурге избили защитника футбольного клуба "Зенит" Дениса Терентьева. Драку подтвердила жена спортсмена, попросившая очевидцев происшествия откликнуться.

Инцидент произошел у дома Терентьева в Санкт-Петербурге. Двое неизвестных подошли к футболисту, и между мужчинами разгорелся спор, который перешел в драку, сообщает "Фонтанка".

В результате потасовки спортсмен был сильно избит. С травмой головы Терентьева забрала скорая. Известно, что у него провалы в памяти. Тем не менее футболист заявил журналистам, что все нормально.

Предположительно, причиной драки стало место на парковке, которое Терентьев не поделил с другим автолюбителем. При этом к разборкам подключился пассажир водителя. Драку подтвердила супруга футболиста Анжелика, попросив откликнуться очевидцев случившегося.

"29 ноября в промежутке с 17:00 до 17:40 во дворе дома произошла драка из-за того, что не смогли разъехаться на машинах. Муж ничего не помнит, его забирает скорая – у него травма головы. Если есть свидетели, прошу, пожалуйста, напишите или позвоните мне", – сообщила жена Терентьева в соцсетях.