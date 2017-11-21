Выиграла 500 миллионов: запуганная пенсионерка боится выходить из дома

Пенсионерка из Воронежской области выиграла в лотерею рекордные 506 миллионов рублей. Однако теперь счастливица живет в постоянном страхе из-за многочисленных угроз в свой адрес.

По словам родственников 63-летней жительницы Панино Натальи Власовой, поле крупного выигрыша она была вынуждена удалить все свои страницы в социальных сетях и теперь старается лишний раз не выходить на улицу. Новоиспеченная миллионерша опасается угроз вымогателей, которые постоянно донимают ее просьбами "поделиться", передает портал "Вести. Воронеж".

Кроме того, пенсионерку атакуют мошенники с просьбами о помощи. Причем любители легкой наживы набросились на Наталью еще до того, как она получила денежный приз.

Ранее стало известно, что пенсионерка Наталья Власова и ее дочь выиграли в лотерею "Русское лото" 506 миллионов рублей. Семья из Воронежской области всегда жила скромно, передает НТВ.

К примеру, дочь Натальи работает секретарем в суде и получает всего 11 тысяч рублей. "Я мечтала детям помочь. Очень мечтала. Смотрю, сейчас так тяжело жить. Сейчас я надеюсь, что эта мечта сбудется. Детям и внукам. У меня и племянники очень тяжело живут. Дом разваливается, ремонт надо делать. Много проблем", – рассказала после выигрыша счастливая пенсионерка.

При этом Наталья планирует не весь выигрыш потратить на нужды семьи. Часть денег она пожертвует на благотворительность. Теперь осталось получить деньги.

Экспертиза счастливого лотерейного билета будет проводиться в течение месяца. На банковский счет выигрыш начнет поступать частями в новом году.