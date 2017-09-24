Канадец выиграл в лотерею 49 миллионов долларов

В одной из центральных провинций Канады – Манитоба, Саскачеван или Альберта – был продан лотерейный билет, который позволяет своему обладателю забрать приз в размере 60 миллионов канадских долларов (49 миллионов долларов США), передает ТАСС. Выигрышная комбинация – 2, 10, 37, 38, 39, 43 и 47 и бонус-число – 28. Еще 15 участников могут довольствоваться лишь утешительным призом в размере одного миллиона канадских долларов (810 тысяч долларов США) для каждого. Отметим, согласно правилам, забрать приз, не придавая свое имя огласке, невозможно.
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