Завистливая няня убила мать троих детей

Кровавая драма разыгралась в Екатеринбурге. Там 29-летняя няня расправилась с 30-летней многодетной матерью. До трагедии женщина около года воспитывала ее детей.

Бездыханное тело женщины в луже крови обнаружил ее супруг. Рядом с убитой находился их трехлетний сын. Хладнокровная преступница расправилась со своей работодательницей прямо на глазах малыша.

"Когда все случилось, я был на работе в ночь. Во время смены мне позвонила жена. Связь была очень плохая, и я сказал, что перезвоню позже. Но когда набрал ее, у нее оказался отключен телефон. А у нее всегда включен сотовый, чтобы я мог во время смены с ней поговорить", – цитирует супруга убитой сайт "Комсомольская правда". "Я забеспокоился, отпросился с работы и рванул домой. То, что я там увидел… Это было жутко. Настоящая кровавая баня. Когда я зашел в квартиру, жена лежала в луже крови. Рядом валялся нож. И тут же сидела наша няня", – рассказал мужчина.

Выяснилось, что у злоумышленницы были сложные отношения с отцом. Она росла в небольшом поселке под Новоуральском, мечтая, что в будущем заведет большую и дружную семью. На родине найти работу девушке не удавалось, и она переехала в Екатеринбург, став няней. Со временем она стала практически членом нанявшей ее семьи: жила вместе с ними, они даже ужинали вместе.

По словам матери няни, со временем девушка стала завидовать своей работодательнице. Она убедила себя, что была бы лучшей матерью для детей. Тогда-то и решилась на убийство.

В отношении няни возбуждено уголовное дело. Она уже признала свою вину и дала показания. Ей грозит 15 лет тюрьмы. По ходатайству следствия девушка взята под арест на два месяца.