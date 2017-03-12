В Краснодаре няня-душегубка неделю прятала труп ребенка
Страшная трагедия произошла 19 февраля 2017 года. Местная жительница, которая всего несколько лет назад приехал в Россию из Нигерии, обратилась в правоохранительные органы: он заявила о пропаже сына.
По словам женщины, последней, кто видел ее сына, была 32-летняя няня. Однако та упорно заявляла, что отдала ребенка одной из подруг клиентки.
Правоохранителям удалось проверить эту информацию. Они собрали все записи в камер видеонаблюдения, установленных в округе, и выяснили, что ребенок не покидал дома няни. "Больше суток просматривали все ролики. Нашли и камеру, которая выходит именно на то место, на котором якобы няня и передавала ребенка. Но на кадрах не было ничего подобного", – заявил сотрудник Следственного комитета Константин Баранов.
Тогда следователи решили поискать мальчика дома у 32-летней жительницы Краснодара. Найти тело ребенка удалось в яме в гараже няни-душегубки. "Начал копать, а там – черный полиэтиленовый пакет, внутри – страшная находка", – рассказал сотрудник Следственного комитета Арамаис Казарян.
Только после этого подозреваемая созналась в содеянном: она рассказала, что нашла ребенка мертвым, пыталась реанимировать, но так испугалась, что решила закопать его тело. Предполагаемая злоумышленница в течение недели скрывала от матери смерть ее ребенка.
Позже преступница отказалась от своих показаний. Следователи не исключают, что ребенок был убит: на его теле были обнаружены характерные следы удушения. В настоящее время расследование уголовного дело продолжается.
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