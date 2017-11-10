Безумные регионы: вызов на дуэль за фильм "Матильда"

Вербовщица террористической организации в Нижнем Новгороде, бешеная кошка в Ростовской области и траур в Удмуртии. Обзор региональных СМИ на Dni.Ru.

В Волгограде продолжается расследование уголовно дела против родителей, который насиловали 12-летнюю дочь. По информации Novostivolgograda.ru, подозреваемые признаны вменяемыми и пытаются свалить вину за произошедшее друг на друга. По версии мужчины, жена уговорила его брать девочку с собой в постель с теми аргументами, что она сама получила неудачный первый сексуальный опыт с незнакомым мужчиной и нужно, чтобы вхождение дочери во взрослую жизнь происходило со знакомыми для ребенка людьми.

В Нижнем Новгороде за вербовку осуждена гражданка ближнего зарубежья, передает Newsnn.ru. С декабря 2015 года до марта 2016 женщина пыталась уговорить нескольких горожан примкнуть к запрещенному в России экстремистскому религиозному течению "Таблиги Джамаат". Ее приговорили к году лишения свободы.

В Удмуртии объявили день траура в память о погибших при обрушении фрагмента дома в Ижевске. По информации Udm-info.ru, глава региона Александр Бречалов назначил днями памяти 11 и 12 ноября. "Для правительства и администрации города это будут рабочие дни, пока мы не решим проблему каждого человека, от водительского удостоверения до любых бытовых вопросов мы работать не закончим", – заявил он.

В Ростовской области зараженная бешенством кошка покусала семью. Как сообщает Rostovgazeta.ru, бесхозное животное прибилось к людям, а к вечеру внезапно начало проявлять агрессию и кидаться на новых хозяев. Мужчине пришлось убить кошку, после чего он вызвал специалистов, которые подтвердили, что у животного было бешенство.

Злоумышленники бросили похищенную лошадь в болоте, передает Gorod55.ru. Заявление в органы подала 66-летняя жительница одного из сел. Она заявила, что у нее украли коня. Когда сотрудники полиции прочесывали округу, они заметили мужчину, который скакал на лошади, по описанию похожей на объект поиска. В ходе погони подозреваемый заехал в трясину, где и бросил жеребца. Мужчина был задержан, лошадь спасена из болота.

Житель Екатеринбурга вызвал на дуэль режиссера скандальной ленты "Матильда". Инцидент произошел на спецпоказе фильма, сообщает Tagilcity.ru. Он заявил, что дуэль – способ восстановить честь без кровопролития. Режиссер не стал отказываться от вызова и уточнил, что о времени и месте состязания договорится с соперником позже.

Тобольские медики понесут ответственность за оставленную в теле пациента салфетку. Как сообщает Nashgorod.ru, пострадавший поступил в больницу с переломом правого бедра. Ему провели операцию, но оставили в теле ногу. Заметить оплошность коллег смогли хирурги из Ставрополья, к которым мужчина поступил на повторную операцию.

В Татарстане на подъем затонувших кораблей потратят полмиллиарда рублей. По информации Inkazan.ru. На дне рек республики находятся 99 судов. Большая часть из них лежит там с 80-х годов прошлого века. Самым крупным затонувшим объектом являются остатки теплохода "Волго-ДОН-16" весом 2700 тонн.

Приморец несколько месяцев поджигал имущество обидевшей его сельхозкомпании, передает Newizv.ru. Мужчину отказались принять на работу, и он начал мстить. Ущерб, нанесенный им предприятию, составляет 1,9 миллиона рублей.