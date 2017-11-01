Красавицу-помощницу мэра жестоко убили в Подмосковье
"Труп 30-летней женщины был обнаружен в ее доме. Причиной смерти стали множественные ножевые ранения. Возбуждено уголовное дело", – сообщили "МК" в правоохранительных органах.
По данным РЕН ТВ, с помощницей главы Электростали расправился мужчина, делавший ремонт в ее доме. Строитель ударил Дарью ножом не менее семи раз. Трагедия разыгралась в Ногинске 31 октября.
Между тем соседка Дарьи рассказала, что девушка жила с мамой. "Нормальная девочка. Работала, училась, окончила", – заявила пенсионерка. По ее словам, девушка никогда не была замечена в плохих компаниях. "Хорошая девочка", – отметила пенсионерка.
Подозреваемый в убийстве задержан. Обстоятельства жуткой расправы, а также мотивы преступника выясняют правоохранители.
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