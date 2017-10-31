Начальника управления "Роснефти" нашли мертвой на улице в Москве

В Москве погибла директор департамента управления логистики компании "Роснефть" Оксана Охапкина. Девушку обнаружили прохожие.

Когда ее нашли, он была еще жива, хоть и находилась в бессознательном состоянии. Оксана умерла еще до прибытия врачей, которых вызвали очевидцы, сообщает Telegram-канал Mash. Никаких подробностей пока не сообщается.

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Судя по странице Оксаны Охапкиной в Facebook, она была большой любительницей котов. На одной из фотографий аккаунта запечатлен домашний любимец Охапкиной, сидящий на подоконнике в ее квартире. Судя по всему, именно это окно стало роковым для директора департамента.

Смерть сотрудницы подтвердил пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев. Он отметил, что ему пока не известны детали произошедшего. "Я понятия не имею, что там произошло. Наведем справки и, возможно, дадим вам какую-то информацию, когда будем сами ее иметь", – приводит его слова радиостанция "Говорит Москва".

Кроме того, Леонтьев опроверг поступавшие ранее сведения о том, что Оксана Охапкина занимала в "Роснефти" ключевую должность. "Она никогда не была директором департамента. Она работает в "Роснефти", это серьезный специалист среднего звена", – заявил он.

Это уже вторая за последнее время потеря руководителя для "Роснефти". В конце декабря 2016 года в своей машине в центре Москвы был найден мертвым глава аппарата президента нефтяной компании Игоря Сечина Олег Еровинкин.

Известно, что Еровинкин давно работал с Игорем Сечиным. В мае 2008 года премьер-министр России Владимир Путин назначил его руководителем секретариата Сечина, который на тот момент занимал пост зампредседателя правительства. До этого Олег Еровинкин долгое время работал в органах государственной безопасности. Имел звание полковника КГБ.