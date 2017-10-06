Водитель загнал автобус под поезд из-за боязни ДПС

Водитель автобуса, попавшего в страшную аварию, пересекал роковой переезд, чтобы миновать пост ДПС. Он не имел права перевозить пассажиров на этой машине, сообщил информированный источник.

По данным представителей группы "ГАЗ", пассажиры ехали на машине 1993 года выпуска. "Автобус, заглохший на переезде, – марки Mercedes О 303. Производство данных автобусов было прекращено в Германии еще в 1993 году. То есть для перевозки пассажиров использовалось транспортное средство, которому уже более 24 лет – эксплуатационный ресурс эта техника выработала более 15 лет назад. В России такая старая техника составляет больше половины автобусного парка, который с каждым годом продолжает стремительно стареть", – сообщили в пресс-службе компании.

Эксперты рассматривают этот фактор как одну из причин трагедии: водитель объезжал пост полиции, потому что автомобиль давно является небезопасным и запрещен для перевозки пассажиров. Скорее всего, он заглох именно из-за своего возраста.

Напомним, в ночь на 6 октября произошло столкновение автобуса с пассажирским поездом. Сообщается о 21 погибшем, однако данные еще уточняются.

Машина заехала на пути и заглохла. Водитель разбудил нескольких пассажиров и попросил их вытолкать автобус. В этот момент инспектор переезда подала поезду, который двигался со скоростью 90 километров в час, сигнал о том, что на путях находится транспортное средство.

Машинист ударил по тормозам, но локомотив продолжал приближаться. Все время, пока состав летел к переезду, мужчины пытались вытолкать автобус. Остальные пассажиры спали внутри. В итоге поезд протаранил машину и протащил ее несколько десятков метров. У Mercedes снесло левый бок и часть крыши.

Почти все люди, находившиеся в салоне автобуса, погибли, в том числе водитель. Пятеро человек госпитализированы, из них двое детей. Состояние доставленных в больницу оценивается как тяжелое.

Никто из пассажиров поезда не пострадал. Невредимыми остались и мужчины, которые пытались вытолкать автобус. Они отпрыгнули в сторону, когда локомотив был всего в нескольких десятках метров.