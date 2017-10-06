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Водитель загнал автобус под поезд из-за боязни ДПС

Фото: УМВД России по Владимирской области/ТАСС
Водитель автобуса, попавшего в страшную аварию, пересекал роковой переезд, чтобы миновать пост ДПС. Он не имел права перевозить пассажиров на этой машине, сообщил информированный источник.
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По данным представителей группы "ГАЗ", пассажиры ехали на машине 1993 года выпуска. "Автобус, заглохший на переезде, – марки Mercedes О 303. Производство данных автобусов было прекращено в Германии еще в 1993 году. То есть для перевозки пассажиров использовалось транспортное средство, которому уже более 24 лет – эксплуатационный ресурс эта техника выработала более 15 лет назад. В России такая старая техника составляет больше половины автобусного парка, который с каждым годом продолжает стремительно стареть", – сообщили в пресс-службе компании.

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Эксперты рассматривают этот фактор как одну из причин трагедии: водитель объезжал пост полиции, потому что автомобиль давно является небезопасным и запрещен для перевозки пассажиров. Скорее всего, он заглох именно из-за своего возраста.

Напомним, в ночь на 6 октября произошло столкновение автобуса с пассажирским поездом. Сообщается о 21 погибшем, однако данные еще уточняются.

Машина заехала на пути и заглохла. Водитель разбудил нескольких пассажиров и попросил их вытолкать автобус. В этот момент инспектор переезда подала поезду, который двигался со скоростью 90 километров в час, сигнал о том, что на путях находится транспортное средство.

Машинист ударил по тормозам, но локомотив продолжал приближаться. Все время, пока состав летел к переезду, мужчины пытались вытолкать автобус. Остальные пассажиры спали внутри. В итоге поезд протаранил машину и протащил ее несколько десятков метров. У Mercedes снесло левый бок и часть крыши. 

Почти все люди, находившиеся в салоне автобуса, погибли, в том числе водитель. Пятеро человек госпитализированы, из них двое детей. Состояние доставленных в больницу оценивается как тяжелое.

Никто из пассажиров поезда не пострадал. Невредимыми остались и мужчины, которые пытались вытолкать автобус. Они отпрыгнули в сторону, когда локомотив был всего в нескольких десятках метров.

Автор: Михаил Войцеховский6 октября 2017, 12:16

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