Не хватило сил: пассажиры вручную спасали автобус от поезда

Пассажиры пытались вытолкать заглохший автобус с переезда, пока их попутчики спали в салоне. Именно они остались в живых.

По информации Telegram-канала Mash, большинство людей дремали, когда машина въехала на роковой переезд. Водитель разбудил нескольких мужчин и попросил их помочь вытолкать заглохший автобус с опасного участка. Около 30 человек вышли из транспорта и начали толкать. Машина не двигалась с места.

Люди не оставляли попыток до последнего. Они бросились врассыпную, когда локомотив был всего в нескольких десятках метров от автобуса. Через несколько секунд поезд врезался в машину со спящими людьми и протащил его несколько десятков метров.

Автобус превратился в гору искореженного металла. У Mercedes снесло весь левый бок и помяло крышу. При этом состав пытался тормозить – дежурная по переезду подала сигнал о транспортном средстве на путях. Сразу после этого машинисты начали замедлять ход, но не успели.

"Локомотив неисправен, полностью разбит. Автобус стоял на путях – заглох. Машинисты поезда за 300 метров начали тормозить, в конце поставили управление на автомат. Они могли бы пострадать, если бы не вышли из кабины, а так они живы и здоровы. Помощник машиниста немного руки повредил, когда жертв вытаскивали из автобуса", – цитирует проводницу состава телеканал "360".

"Мы ехали из Петербурга в Нижний Новгород, в 03:40 было резкое торможение. После этого был неприятный запах, спустя некоторое время он прошел. Люди начали спрашивать, в чем дело. Нам ничего не говорили, говорили только, что скоро продолжим путь. В итоге мы начали выходить, смотреть, что происходит. Увидели, что поезд столкнулся с автобусом. Нам известно, что автобус заглох на путях, поезд за 300 метров начал тормозить и минимально снизил скорость, но столкновения не удалось избежать", – рассказал один из пассажиров.

По данным СМИ, Следственный комитет России возбудил два уголовных дела: первое – по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта", второе – по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших смерть двух и более лиц. Оба дела находятся на личном контроле московского межрегионального транспортного прокурора.

Следственный комитет опубликовал информацию о числе жертв ДТП. "По предварительным данным, погибли 16 человек, в том числе один ребенок. Остальные пассажиры, в числе которых несовершеннолетние, с различными травмами доставлены в больницы", – сообщили в ведомстве.