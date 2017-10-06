Десятки жертв: названа причина страшного ДТП с поездом и автобусом

ДТП произошло на станции Покров во Владимирской области. Поезд протаранил застрявший на путях автобус.

По информации местного отделения МВД, водитель автобуса, следовавшего из Казахстана, выехал на переезд на запрещающий сигнал светофора, и там у Mercedes произошла поломка. "На месте происшествия работают сотрудники полиции. Выясняются обстоятельства, уточняются личности погибших", – сообщили в ведомстве.

Согласно другой версии, причиной ДТП на станции Покров во Владимирской области стало то, что машина просто заглохла на переезде. Такой теории придерживается и пресс-служба Московской железной дороги. "По предварительной информации, дежурный по переезду незамедлительно включил заградительный сигнал, уведомляющий локомотивные бригады поездов, приближающихся к переезду, о преграде на пути", – отметили в пресс-службе.

Напомним, что во время ДТП с участием автобуса и поезда погиб 21 человек, не менее 15 получили травмы разной степени тяжести. Как сообщили власти Владимирской области, большинство погибших – граждане Узбекистана, передает RT.

По данным СМИ, среди жертв аварии есть двое детей. Пятеро пострадавших госпитализированы, четверо из них находятся в реанимации. "Пять человек – в Петушинской больнице. Двое детей, трое взрослых. С ними работает бригада нейрохирургов, реаниматологов, детских хирургов", – цитирует ТАСС директора департамента здравоохранения администрации Владимирской области Александра Кирюхина.

Позднее детей отправили в областную больницу, где они будут прооперированы. "Двоих детей увезли на реанимобилях в детскую областную больницу Владимира. Взрослые пока остаются у нас. Двое из них в тяжелом состоянии, один в состоянии средней тяжести", – уточнили в больнице. Состояние несовершеннолетних оценивается как крайне тяжелое.