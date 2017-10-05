Сибирячку подозревают в жестоком убийстве собственных детей

Сибиряк, вернувшийся домой, обнаружил двоих своих летей мертвыми. Дома была только их мать, она задержана полицией.

Куйбышевким межрайонным следственным отделом следственного управления следственного комитета России по Новосибирской области 5 октября 2017 года возбуждено уголовное дело по статье "Убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку, двух лиц, в отношении малолетнего", сообщает региональный следственный комитет.

"Около 20 часов 5 октября 2017 года 26-летний житель села Абрамово Куйбышевского района возвратился домой с места работы. Зайдя в жилище, он обнаружил тела своих детей – 6-летней девочки и 11-месячного мальчика с признаками насильственной смерти. Также в это время в жилище находилась 23-летняя супруга возвратившего домой мужчины, являющаяся матерью обоих детей. Иные лица на месте происшествия отсутствовали", – говорится на официальном сайте правоохранителей.

О случившемся отец сообщил в полицию. Его жена задержана. Основной версией преступления является причинение детям смерти их матерью.

"На месте преступления следователями проводится осмотр места происшествия, выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех подлежащих доказыванию обстоятельств, расследование продолжается", – сообщает следственный комитет.