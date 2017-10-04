В Обнинске интеллигентные цыгане торгуют биткоинами на улице

Доверчивый житель Обнинска стал жертвой мошенников. Они продали мужчине две монеты за тысячу рублей.

Об этом жена наивного обнинца написала в социальной сети "ВКонтакте". Она сообщила, что "интеллигентного вида цыгане" пристали к ее супругу у магазина. Они заявили, что криптовалюта постоянно растет на рынке, и уже в ноябре на их продаже можно будет заработать несколько тысяч. В итоге мужчина "купил две штуки на тысячу рублей".

Пост развеселил пользователей. Одни недоумевали, как можно быть настолько наивным, другие попросили объяснить, что такое биткоин, но все сошлись на том, что муж рассказчицы сглупил. "Он рили думал что можно купить биткоин(1000$usa) за 1000₽???" (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.), "Невезида – покровительница лохов", – написали комментаторы.

Напомним, что биткоин не имеет физического воплощения и представляет собой 16-значный код в системе "блокчейн". На сегодняшний день стоимость одного биткоина превышает 250 тысяч рублей. Когда-то энтузиасты пытались сделать монеты, но так как это противоречит концепции криптовалюты, проект остался в бета-тестировании, а затем закрылся.

По данным сетевого издания m24.ru, до конца года в Москве установят около сотни автоматов по продаже криптовалюты. Никаких монет они не выдают, а просто зачисляют купленные биткоины на счет пользователя. "Мы считаем, что Москва ничем не хуже Нью-Йорка, в котором около 300 криптобанкоматов, и хотели бы иметь в городе до 100 автоматов к концу года", – заявил автор амбициозного проекта Павел Панов.