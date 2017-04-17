Как защититься от цыганского гипноза

Мифы о силе цыганского гипноза зачастую бывают преувеличены, так как жертвам приятнее осознавать, что их повергли в транс, чем признать, что их банально обокрали мошенники. Тем не менее, Dni.Ru обобщили основные правила поведения с цыганками, которые помогут вам защититься от гипноза и не потерять личные вещи.

Не контактировать, не смотреть в глаза

Самым простым и очевидным способом защиты от цыганского гипноза считается отсутствие контакта с ними. Если вы видите неподалеку группу цыган, то безопаснее всего будет обойти их или перейти на другую сторону дороги.

раньше гадалки мерялись поколениями, теперь сезонами битвы экстрасенсов. серьезно, только что видел рекламу участника 14 сезона, торопитесь! — Nick Lysenko (@unbirth7) 17 марта 2017 г.

При этом необходимо понимать, что если цыгане вас уже заметили, они могут отправиться за вами в погоню. Яркая одежда и быстрая речь рассеивают внимание человека. Отметим, что будущая жертва мошенничества повергается в транс через зрительный или тактильный контакт. Следовательно, не пытайтесь говорить с цыганами, не позволяйте им дотронуться до себя и не смотрите им в глаза.





вести Внутренний диалог

В том случае, когда вы уже вступили с цыганкой в контакт, необходимо отвлечься от того, что вам говорит гадалка. Если она уже начала вводить вас в гипноз, то вы почувствуете сонливость, и это – главный сигнал к тому, чтобы абстрагироваться от окруживших вас мошенников.

Странно только то,что эти 'гадалки' постоянно говорят мне менять характер и не расстраиваться по поводу потери своей единственной любви,хм. — мрмлф (@mrmlf) 2 апреля 2017 г.

Для того, чтобы окончательно не погрузиться в транс, можно поговорить с самим собой или прокрутить в сознании любимую мелодию. Так или иначе, вы должны быть сосредоточены на сторонних мыслях и попытаться в это время уйти подальше от цыган.





Вести себя резко и убежать

Если вы не можете оставаться в сознании и игнорировать цыган, то попробуйте прямо противоположный совет. Специалисты советуют делать резкие движения и кричать на гадалку. Это выведет вас из состояния транса и прервет контакт между вами и цыганкой.

Наиболее радикальным и действенным вариантом в этом случае остается побег от цыган. Тем не менее, учтите, что они до последнего не будут вас отпускать, цепляясь за вещи и перегораживая вам путь.





Запутать в показаниях

Если же вы не можете сбежать от цыган, то попробуйте поговорить с гадалкой, запутав ее в ваших показаниях. Не отвечайте на ее вопрос, говорите с ней на самые отвлеченные темы. Это поможет сбить гадалку и при этом нарушить гипнотический сон.

У гадалки тут самый странный комплект украшений в мире - позолоченные тараканы в виде серег и ожерелье из них же. — настюха огонёк (@Stew_Knoxville) 17 апреля 2017 г.

Еще одним эффективным способом борьбы с трансом является смех. Когда гадалка попробует загипнотизировать вас, громко и искренне рассмейтесь. Это собьет цыганку с толку и даст вам шанс сбежать от нее.





Скрестить пальцы



Также в Сети рекомендуют многие полумагические методы борьбы с цыганской магией. Например, увидев гадалку, необходимо скрестить пальцы, тем самым защитив себя от колдовства. Однако эффективность этого метода не может быть научно обоснована.