Володин призвал помнить уроки истории

Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал День памяти жертв политических репрессий одной из тяжелых дат в российском календаре. Уроки истории, даже самые скорбные, необходимо помнить, чтобы они объединяли, а не разъединяли людей, заявил председатель нижней палаты парламента.

В России отмечается День памяти жертв политических репрессий. В стране вспоминают тех, кто был невинно расстрелян или отправлен в ссылку. 30 октября неслучайно стало памятной датой – в этот день в 1974 году узники нескольких лагерей объявили голодовку в знак протеста против политических репрессий в Советском Союзе.



Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что День памяти жертв политических репрессий – одна из тяжелых памятных дат в российском календаре. По словам председателя нижней палаты парламента, необходимо помнить уроки нашей истории, даже самые скорбные, чтобы прошлое не разделяло, а объединяло россиян.

"Мы должны сделать все, чтобы подобные трагедии больше никогда не повторялись", – заявил он. Володин обратил внимание на то, что в 2017 году отмечается вековой юбилей революции, разделившей российское общество. "В год столетия революционных событий, внесших огромный раскол в наше общество, крайне важно осознать и принять наше прошлое во всей его полноте", – подчеркнул спикер Госдумы.

Напомним, что День памяти жертв политических репрессий отмечается в нашей стране с 1991 года. В этот день проходят многочисленные церемонии в память о жертвах репрессий, в том числе помогающие молодому поколению не забывать о трагических страницах российской истории.

До сих пор точное число попавших под репрессии не установлено. По разным оценкам, речь может идти о миллионах граждан СССР, а число расстрелянных – превышать один миллион.