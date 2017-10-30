Володин призвал помнить уроки истории
В России отмечается День памяти жертв политических
репрессий. В стране вспоминают тех, кто был невинно расстрелян или отправлен в
ссылку. 30 октября неслучайно стало памятной датой – в этот день в 1974 году
узники нескольких лагерей объявили голодовку в знак протеста против
политических репрессий в Советском Союзе.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что День памяти жертв политических репрессий – одна из тяжелых памятных дат в российском календаре. По словам председателя нижней палаты парламента, необходимо помнить уроки нашей истории, даже самые скорбные, чтобы прошлое не разделяло, а объединяло россиян.
"Мы должны сделать все, чтобы подобные трагедии больше никогда не повторялись", – заявил он. Володин обратил внимание на то, что в 2017 году отмечается вековой юбилей революции, разделившей российское общество. "В год столетия революционных событий, внесших огромный раскол в наше общество, крайне важно осознать и принять наше прошлое во всей его полноте", – подчеркнул спикер Госдумы.
Напомним, что День памяти жертв политических репрессий отмечается в нашей стране с 1991 года. В этот день проходят многочисленные церемонии в память о жертвах репрессий, в том числе помогающие молодому поколению не забывать о трагических страницах российской истории.
До сих пор точное число попавших под репрессии не установлено. По разным оценкам, речь может идти о миллионах граждан СССР, а число расстрелянных – превышать один миллион.
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