Володин анонсировал расселение ветхого жилья в Елшанке

В поселке Елшанка Ленинского района города Саратова построят многоквартирный дом для 300 семей, которые продолжают жить в ветхих зданиях, по разным причинам не попавших в федеральную программу расселения аварийного жилья. А сам населенный пункт уже в скором времени будет комплексно благоустроен. Об этом на встрече с местными жителями сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Глава нижней палаты парламента посетил на днях Саратовскую область, которая входит в его избирательный округ. Во второй день визита спикер вместе с губернатором региона Валерием Радаевым приехали в поселок Елшанка, расположенный в Ленинском районе Саратова.

Они прошлись по улицам 1-я Лагерная, Учительская, Камская, Клубная. На 1-й Лагерной Володин и Радаев зашли в подъезд дома №8. Жители пожаловались им на плохое состояние улиц, в том числе тротуаров, а также дворов и подъездов в поселке.

На территории школы №89 глава нижней палаты парламента встретился с жителями Елшанки. Володин рассказал им о комплексном благоустройстве поселка. Как отметил спикер Госдумы, подобный проект был реализован ранее в поселке Комсомольский Заводского района Саратова. "Когда мы начинали там работы, решили с Валерием Радаевым, что после завершения благоустройства поселка Комсомольский, следующей точкой будет Елшанка", – сказал Володин.









По словам главы нижней палаты, жители должны включиться в обсуждение проекта благоустройства. Он рассказал им, что уже решен вопрос о расширении гимназии №89 на 450 учеников, что позволит уйти от второй смены. "Мы обсуждали с губернатором проблемы поселка, он планирует решить вопрос с дорогами в Елшанке", – добавил думский спикер.

Затронул Володин и главный вопрос, который волнует местных жителей – расселение и снос 21 аварийного дома. Указанные дома – здания барачного типа, им уже по 70 лет. В настоящий момент в них проживают более 300 семей. При этом здания не включены в федеральную программу расселения.





Спикер Госдумы в общении с жителями района отметил, что выход из ситуации – это благотворительный проект. "Такие проекты у нас уже реализуются в социальной сфере, это будет первый по жилью. Будем искать внебюджетные средства", – сказал он.

Володин подчеркнул, что до конца года он еще раз встретится с местными жителями для определения места, где будет построен дом для переселенцев. "Постараемся, чтобы в 2019 году жители аварийных домов уже справили новоселье", – добавил спикер Госдумы.





Жители Елшанки проявляли активное участие в обсуждении вопросов развития поселка. По словам губернатора Саратовской области Валерия Радаева, власти региона комплексно подходят к решению проблем Елшанки. "Это и благоустройство, и ремонт коммуникаций и дорог, и работа общественного транспорта. В Саратове реализуется концепция "Город без окраин". Это наш главный принцип работы", – сказал он.





Радаев назвал уникальным решение, которое принял глава нижней палаты по аварийным домам. "Нигде не реализуется такого проекта! Мы будем открыто обсуждать с жителями проблемы и пути их решения", – добавил глава региона.

В поселке Елшанка, в котором проживают 17,7 тысячи жителей, по инициативе Вячеслава Володина будет разработана комплексная программа благоустройства. Она должна быть реализована уже в следующем году. В населенном пункте создадут комфортные придомовые территории, развитую дорожную сеть и ливневую канализацию. Кроме того, будет проведен капитальный ремонт кровли 12 многоквартирных домов. Планируются также новые детские и спортивные площадки, сквер для прогулок.

