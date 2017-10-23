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Володин оценил реконструкцию парка в Вольске

Вячеслав Володин. Фото: saratov.gov.ru
В городском парке Вольска (Саратовская область) завершается грандиозная реконструкция. Она проходит в рамках мероприятий по благоустройству городских территорий, старт которому был инициирован спикером Госдумы Вячеславом Володиным. В один из прошлых визитов именно он поднял вопрос о необходимости благоустройства и парка, и города в целом. В ходе очередной поездки в регион председатель нижней палаты парламента вместе с главой региона Валерием Радаевым проинспектировал как идет завершающий этап работ в парке.
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Еще при входе на территорию Вячеслав Володин пообщался с местными жителями, узнав у них насколько их устраивает то, что делается и довольны ли они качеством того, что уже сделано. Представители общественности высказали несколько замечаний. Спикер Госдумы их поддержал и добавил несколько своих предложений.

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Вячеслав Викторович Володин председатель Госдумы России

Так, при осмотре футбольного поля он высказался о необходимости установить трибуны по обеим сторонам поля и сделать ливневую канализацию, а также соорудить дополнительные подходы к трибунам и натянуть защитную сетку по периметру газона, организовать лестничные сходы и устранить ряд недоделок.

После футбольного поля Вячеслав Володин осмотрел волейбольную и баскетбольную площадки, теннисный корт, а также памятник Петру Сапожникову, пешеходную зону, сцену (ее монтаж почти завершен) и часовню, заглянул в школу искусств. По словам спикера нижней палаты парламента, парк готов на 90%, осталось лишь "кое-что доделать, чтобы парк был удобен его посетителям".

"Все должно быть максимально качественно сделано. Только после этого можно говорить, что парк готов к открытию".

Как сказал Володин, в проектную документацию будет внесен ряд корректировок "Думаю, на завершение реконструкции понадобится около месяца", – заключил он. В настоящее время работы на территории парка обустраивается пруд, идет укладка тротуарной плитки и покрытия велодорожки, идет высадка деревьев и кустарников.

Фото: saratov.gov.ru

На сегодняшний день в парке уже проложены все инженерные коммуникации, установлены фонари, по периметру установлено кованое ограждение, обустроены фонтаны, произведен капитальный ремонт административного здания и игрового павильона, построена ротонда. Принять посетителей готова площадка и танцевальная площадка, смонтировано оборудование для скейт-парка, установлены аттракционы. Жителей и гостей города ждет реконструированная экспозиция военной техники.

Фото: saratov.gov.ru

Как отметил Вячеслав Володин, парк практически готов, но есть несколько замечаний. "Сейчас нужно завершить работы там, где их можно сделать осенью, а весной, когда наступит тепло, доделать все, что осталось. Тогда работы будут проведены качественно", – сказал он по итогам осмотра городской достопримечательности.

Напомним, во время одного из предыдущих визитов именно спикер Госдумы поднял вопрос о благоустройстве Вольска. К обсуждению проекта были привлечены жители города, часть которых вошла в общественный совет. Работа над ним продолжалась три месяца, и только после этого документ был утвержден с учетом пожеланий местных жителей.

Автор: Дмитрий Куклин23 октября 2017, 15:23

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