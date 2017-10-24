Грузовик насмерть сбил перебегавшую дорогу 80-летнюю москвичку

В столичном районе Строгино грузовик "МАЗ" сбил 80-летнюю женщину. ДТП произошло на улице Твардовского, передает агентство "Москва".

По предварительным данным, пенсионерка переходила дорогу вне зоны пешеходного перехода. По факту гибели старушки проводится проверка.

Между тем, "360" сообщает, что пенсионерка погибла под колесами мусоровоза. Водитель передвигался задним ходом по дворовой территории и не заметил пожилую женщину.