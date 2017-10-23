Курсанта МВД жестко наказали за публичный секс на танцполе

Нижегородского студента академии МВД отчислили после скандального видео с сексом на танцполе. Такое решение руководство учебного заведения приняло после внутренней проверки.

"Студента отчислили, но сейчас организована проверка по факту видеоролика, который разместили очевидцы произошедшего", – сказали в пресс-службе академии МВД. Это не единственное наказание, которое ждет пылкого молодого человека. В самом ведомстве отметили, что если факт участия студента в половом акте на танцполе ночного клуба подтвердится, то органы будут думать об отчислении молодого человека из органов.

"В случае подтверждения участия слушателя академии в данном инциденте он будет отчислен из образовательного учреждения, а материалы предварительной проверки будут направлены в комплектующий орган для принятия решения о дальнейшем прохождении им службы в органах внутренних дел", – передают слова пресс-службы ведомства РИА Новости.

В ведомстве также рассказали о судьбе партнерши молодого человека. Ей оказалась студентка первого курса нижегородского государственного педагогического университета имени Козьмы Минина. Девушка собирается стать учительницей русского языка и литературы, однако сейчас ее ждет дисциплинарная комиссия, по результатам которой ей может грозить отчисление.

Напомним, накануне в социальных сетях появилось пикантное видео, снятое в одном из ночных клубов Нижнего Новгорода. На записи видно, что парень и девушка занялись сексом посреди танцпола, на глазах у многочисленных посетителей.

Скандал вокруг видео начал набирать обороты, когда ролик был опубликован сообществами в "Вконтакте". Его уже посмотрело несколько миллионов человек. Многие пользователи отнеслись к видео без восторга, осудив аморальную парочку. По их мнению, охрана клуба должна была вмешаться в ситуацию и выгнать хулиганов.