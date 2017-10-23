Страстная парочка занялась сексом на танцполе

В социальных сетях появилось пикантное видео, снятое в одном из ночных клубов Нижнего Новгорода. На записи видно, что парень и девушка занялись сексом посреди танцпола, на глазах у многочисленных посетителей.

Судя по кадрам, разгоряченных любовников вовсе не смутили находящиеся рядом люди. На записи видно, как молодые люди беззаботно предаются любовным утехам под энергичную музыку.

Некоторые посетители клуба были удивлены этим зрелищем и поспешили снять происходящее на камеры. Другие гости заведения продолжили танцевать, не обращая внимания на любовников, передает РЕН ТВ.

Стоит отметить, что в разгар полового акта парочки диджей включил песню рок-группы Nirvana – Rape me ("Изнасилуй меня"), стремясь как-то подчеркнуть происходящее. После этого некоторые танцующие начали визжать и аплодировать дерзким любовникам.

В соцсетях же многие пользователи отнеслись к видео без восторга, осудив аморальную парочку. По их мнению, охрана клуба должна была вмешаться в ситуацию и выгнать хулиганов.

По некоторым неофициальным данным, один из героев ролика является слушателем Нижегородской академии МВД России. Представители учреждения заявили, что проверят эту информацию, и в случае ее подтверждения студент будет отчислен.