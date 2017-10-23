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Страстная парочка занялась сексом на танцполе

Фото: GLOBAL LOOK press
В социальных сетях появилось пикантное видео, снятое в одном из ночных клубов Нижнего Новгорода. На записи видно, что парень и девушка занялись сексом посреди танцпола, на глазах у многочисленных посетителей.
прочитано 1867 раз

Судя по кадрам, разгоряченных любовников вовсе не смутили находящиеся рядом люди. На записи видно, как молодые люди беззаботно предаются любовным утехам под энергичную музыку. 

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Некоторые посетители клуба были удивлены этим зрелищем и поспешили снять происходящее на камеры. Другие гости заведения продолжили танцевать, не обращая внимания на любовников, передает РЕН ТВ. 

Стоит отметить, что в разгар полового акта парочки диджей включил песню рок-группы Nirvana – Rape me ("Изнасилуй меня"), стремясь как-то подчеркнуть происходящее. После этого некоторые танцующие начали визжать и аплодировать дерзким любовникам. 

В соцсетях же многие пользователи отнеслись к видео без восторга, осудив аморальную парочку. По их мнению, охрана клуба должна была вмешаться в ситуацию и выгнать хулиганов.

По некоторым неофициальным данным, один из героев ролика является слушателем Нижегородской академии МВД России. Представители учреждения заявили, что проверят эту информацию, и в случае ее подтверждения студент будет отчислен.

 

Автор: Рудольф Великолепный23 октября 2017, 09:59

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