После секса на танцполе клуба студентку успокаивали родные

Девушка, прославившаяся на всю страну во время секса в ночном клубе, рассказала новые подробности того самого вечера. Она признала, что сильно сглупила.

Об этом студентка Нижегородского ВУЗа рассказала в онлайн-трансляции в сервисе Periscope. Она призналась, что она также виновата в случившемся, как и ее партнер. Девушка уверяла зрителей трансляции, что она раскаивается в произошедшем. "Это произошло по инициативе обоих, я думаю. Я была слишком пьяная, я много выпила, и поэтому это произошло", – рассказала девушка.

По ее словам, весь день после произошедшего ей было очень плохо. "Меня успокаивали друзья, родные. Сейчас я стараюсь забыть и не думать об этом. Я просто знаю, что ничего уже не изменить, что процесс запущен. Я понимаю, что я дурочка", – рассказала девушка. Она надеется, что люди как можно скорее забудут этот инцидент.

Также, отвечая на вопрос одного из зрителей трансляции, студентка рассказала, что не собирается идти ни на какие шоу. "Денег у меня, конечно, немного, но, если мне предложат пойти на телевидение, я не соглашусь ни за какие деньги. Я лучше просто этот прямой эфир сниму и после этого перестану всем отвечать, чтобы это все быстренько забылось".

Напомним, накануне в социальных сетях появилось пикантное видео, снятое в одном из ночных клубов Нижнего Новгорода. На записи видно, что парень и девушка занялись сексом посреди танцпола, на глазах у многочисленных посетителей.

Скандал вокруг видео начал набирать обороты, когда ролик был опубликован сообществами в "Вконтакте". Его уже посмотрело несколько миллионов человек. Многие пользователи отнеслись к видео без восторга, осудив аморальную парочку. По их мнению, охрана клуба должна была вмешаться в ситуацию и выгнать хулиганов.