Бейсбольные фанаты утешили друг друга сексом в метро (видео)
Один из очевидцев успел снять инцидент на видео. Ролик был опубликован в сообществе Instagram под названием Subway Creatures ("Существа подземелья"), пишет Daily Star.
На записи видно, как мужчина и женщина в форме "Янкиз" занимаются сексом в полупустом вагоне поезда, едущего в туннеле. Впрочем, после прибытия состава на станцию "Центральный вокзал" парочке пришлось прекратить любовные игры.
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