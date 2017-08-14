Бейсбольные фанаты утешили друг друга сексом в метро (видео)

Фанаты "Нью-Йорк Янкиз" нашли оригинальный способ заглушить душевную боль от проигрыша любимой команды. После матча парочка решила предаться любовным утехам прямо в вагоне метро, на глазах у остальных пассажиров.

Один из очевидцев успел снять инцидент на видео. Ролик был опубликован в сообществе Instagram под названием Subway Creatures ("Существа подземелья"), пишет Daily Star.

На записи видно, как мужчина и женщина в форме "Янкиз" занимаются сексом в полупустом вагоне поезда, едущего в туннеле. Впрочем, после прибытия состава на станцию "Центральный вокзал" парочке пришлось прекратить любовные игры.