Бесстыжий секс молодой парочки на перроне попал в Сеть

Интернет обсуждает прилюдный секс в Англии. Пользователь Twitter ErenLDN выложил в Сеть видео, на котором молодая пара занимается сексом прямо на станции Hackney Downs на северо-востоке Лондона.

По словам пользователя, пара таким экстравагантным образом решила скоротать время перед прибытием на станцию поезда. Мужчина приспустил штаны, а девушка оперлась на парапет у станции, опустив джинсы и сняв трусы. Когда состав приехал, любовники быстро оделись и спокойно сели в вагон.



Транспортная полиция Лондона заявила, что они уже расследуют это дело, сообщает Daily Mail. Ведомство призывает очевидцев позвонить по телефону и дать показания. Это не первый подобный случай в практике офицеров. В начале августа молодая пара решила заняться сексом прямо в поезде. Парень и девушка сели в вагон и на протяжении получаса шокировали посетителей.

Англия, не смотря на стереотипы о чопорном обществе, развлекается вовсю. В Кенте уже второй раз проводится секс-фестиваль Flamefest. Организаторы обещают гостям “взрослую игровую зону” с БДСМ госпожой, эротическую литературу и “уединенные палатки”. Не смотря на высокую цену на билеты, фестиваль пользуется популярностью. Правда, в этом году он был омрачен смертью мужчины. 50-летний британец умер прямо во время мероприятия, а его партнерша была найдена без сознания.

Россияне не отстают от Европы. Секс-фестивалей у нас конечно нет, но 25 августа посетители пляжа в Балаково стали свидетелями прилюдного секса молодой пары. Очевидцы писали в социальных сетях, что девушка кричала так громко, что им пришлось уйти.