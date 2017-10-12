Известная блогерша занялась сексом в прямом эфире
18-летняя красотка Кристен стала звездой Instagram благодаря коротким видео, на которых она имитирует пение под известные хиты. Сейчас на страницу девушки в соцсети подписаны почти четыре миллиона человек. Фолловеры всегда с восхищением реагируют на сексуальные снимки Кристен, осыпая ее массой комплиментов.
Однако недавно блогерша, сама того не зная, еще больше порадовала поклонников. Во время секса с бойфрендом Кристен случайно запустила режим прямой трансляции в сториз, передает The Sun. К сожалению, камера телефона красотки оказалась прикрытой, поэтому фолловерам пришлось в течение трех минут наслаждаться лишь вздохами, отрывочными комментариями и другими интимными звуками парочки.
За секс-трансляцией Кристен следили около 14 тысяч пользователей. Многие из них также оставляли комментарии по поводу увиденного. Позже красотка обратила внимание на свою оплошность и принесла фолловерам извинения, подчеркнув, что включила трансляцию не специально.
Впрочем, особенно расстраиваться из-за этого девушка не стала. "Просто выкиньте это из головы", – посоветовала она поклонникам. При этом некоторые подписчики Кристен уверены: трансляцию она включила намеренно, чтобы увеличить популярность своего аккаунта.
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