Известная блогерша занялась сексом в прямом эфире

Известная канадская блогерша Кристен Ханчер случайно запустила в соцсетях прямую трансляцию во время секса с бойфрендом. Около 14 тысяч пользователей с удовольствием наблюдали за любовными утехами парочки и комментировали их.

18-летняя красотка Кристен стала звездой Instagram благодаря коротким видео, на которых она имитирует пение под известные хиты. Сейчас на страницу девушки в соцсети подписаны почти четыре миллиона человек. Фолловеры всегда с восхищением реагируют на сексуальные снимки Кристен, осыпая ее массой комплиментов.

Публикация от Kristen Hancher (@kristenhancher) Окт 1 2017 в 11:37 PDT

Однако недавно блогерша, сама того не зная, еще больше порадовала поклонников. Во время секса с бойфрендом Кристен случайно запустила режим прямой трансляции в сториз, передает The Sun. К сожалению, камера телефона красотки оказалась прикрытой, поэтому фолловерам пришлось в течение трех минут наслаждаться лишь вздохами, отрывочными комментариями и другими интимными звуками парочки.

Публикация от Kristen Hancher (@kristenhancher) Авг 24 2017 в 3:27 PDT

Публикация от Kristen Hancher (@kristenhancher) Авг 4 2017 в 9:32 PDT

За секс-трансляцией Кристен следили около 14 тысяч пользователей. Многие из них также оставляли комментарии по поводу увиденного. Позже красотка обратила внимание на свою оплошность и принесла фолловерам извинения, подчеркнув, что включила трансляцию не специально.

Публикация от Kristen Hancher (@kristenhancher) Авг 16 2017 в 5:03 PDT

Впрочем, особенно расстраиваться из-за этого девушка не стала. "Просто выкиньте это из головы", – посоветовала она поклонникам. При этом некоторые подписчики Кристен уверены: трансляцию она включила намеренно, чтобы увеличить популярность своего аккаунта.