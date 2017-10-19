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Володин призвал создавать условия для женщин в политике

Вячеслав Володин. Скриншот vk.com/duma
Спикер Госдумы Вячеслав Володин, находясь в Сочи, нашел время для общения с участниками Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Ему задавали самые разные вопросы, на которые председатель нижней палаты отвечал в рамках панельной дискуссии. В частности, речь зашла о женщинах в политике, уроках Октябрьской революции и снижении избирательного возраста.

Продолжение: Госдума проведет парламентские слушания по НКО
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Встреча председателя нижней палаты парламента с молодежью прошла в рамках панельной дискуссии "Трансформация государственного управления в мире".  Один из первых вопросов, который был адресован Вячеславу Володину, касался участия женщин в политике. По мнению спикера Госдумы, необходимо создавать равные условия для активного участия в политике мужчин и женщин.

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Вячеслав Викторович Володин

Вячеслав Викторович Володин председатель Госдумы России

Володин отметил, что в России "самые статусные посты занимают женщины". Он привел в пример спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко, главу Счетной палаты Татьяну Голикову, председателя Центробанка Эльвиру Набиуллину. "Три женщины – заместители председателя Госдумы", – напомнил спикер нижней палаты.

В то же время, считает он, "политика имеет мужское начало, а женщинам тяжелее, им присущи иные качества – у них меньше агрессии и напора". Володин призвал создать дополнительные условия, чтобы представительницы прекрасного пола шли в политику.

"Женский взгляд видит то, что не видит мужчина, балансирует то, что не может мужчина. Но это должны быть не преференции, а условия для самореализации. Преференции невозможны".

Спикер Госдумы напомнил, что он в 2003 году инициировал законопроект о гендерном равенстве. По его словам, документ долго не рассматривался, но "сейчас к нему взоры обратили": "Мы надеемся, что этот законопроект будет частично доработан, но мы его в ближайшее время будем рассматривать".

Еще одна тема, затронутая в ходе дискуссии на площадке фестиваля, касалась отмечаемого в этом году векового юбилея Октябрьской революции. Володин, комментируя события столетней давности, назвал революцию путем в никуда.

"Революция – это всегда кровь, революция – это всегда жертвы, революция – это всегда слезы, голод, – сказал он. – Надо делать выводы, почему так случается, почему люди пошли на баррикады". При этом, отметил спикер Госдумы, в результате произошедшего в октябре 1917 года население страны, в том числе женщины, получили новые права.

Фото: vk.com/duma

Необходимо напоминать о том, что было сделано в стране в течение советского периода. "Первый космонавт, победа в Великой Отечественной войне, масштабные проекты – вот об этом надо говорить", - подчеркнул он.

Одним из участников фестиваля был поднят вопрос об избирательных правах россиян, а точнее – о возможности голосовать на муниципальных выборах в России с 16 лет. Вопрос о необходимости снижения избирательного возраста многогранен и непрост, заметил Володин.

По словам спикера Госдумы, его надо выносить на обсуждение и взвешивать все за и против. "Но если есть тема, и есть запрос на ее рассмотрение, рассматривать ее нужно", – сказал он в ходе выступления на площадке в Сочи.

Фото: vk.com/duma

Вячеслав Володин напомнил, что эту тему в Госдуме активно продвигает самый молодой депутат – Василий Власов. И он, сказал председатель нижней палаты, "находит все больше аргументов в этом вопросе". "Дорогу осилит идущий, давайте обсуждать", – предложил думский спикер.

Напомним, Всемирный фестиваль молодежи и студентов проходит в России с 14 по 22 октября. В первый день в российской столице прошел международный парад-карнавал студенчества, а основные мероприятия начались в сочинском Олимпийском парке на следующий день. Участниками форума являются около 25 тысяч человек – молодые представители общественных организаций, преподаватели, политики.

Автор: Дмитрий Куклин19 октября 2017, 13:58

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