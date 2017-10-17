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Экономика

Россия избавляется от нефтяной зависимости

Фото: GLOBAL LOOK press/Zamir Usmanov
Депутаты фракции "Единая Россия" в Госдуме обсуждают проект бюджета на 2018-й и плановый период 2019-2020 годов. Представил главный финансовый документ страны министр финансов Антон Силуанов. Рассказав об основных параметрах бюджета, глава ведомства призвал парламентариев поддержать его. Как отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин, проект бюджета все больше опирается на ненефтегазовые доходы, что является одним из основных его показателей.

Продолжение: Фракция "ЕР" обсудит проект бюджета с регионами
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Выступая в начале заседания фракции единороссов в нижней палате парламента, председатель Госдумы отметил, что согласно параметрам бюджета, в 2018 году 35,9% поступлений будут относиться к нефтегазовой сфере. На 2019 и 2020 годы доля нефтегазовых должна составить 33,7 и 33,4% соответственно.

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Вячеслав Викторович Володин

Вячеслав Викторович Володин председатель Госдумы России

Вячеслав Володин призвал коллег обратить внимание на то, как поменялась структура экономики страны. "Это действительно шаг серьезный вперед, это достижение, и мы должны понимать, что на это было непросто выйти, - сказал он. – Мы вышли именно на такую структуру доходов через вызовы, через проблемы, через преодоление санкций".

По словам спикера Госдумы, соотношение нефтегазовых доходов и остальных видов доходов бюджета составит примерно 30 к 70%. "Это говорит о том, что наша экономика развивается не только в нефтегазовом секторе, но и вне его, и это один из ключевых показателей бюджета", – подчеркнул он, добавив, что Россия уходит от нефтяной зависимости.

"Ранее говоря о том, чтобы мы не были заложниками нефтяной иглы, мы говорили, что крайне важно развивать экономику, чтобы у нас доля ненефтегазовых доходов была порядка 35−38%. Сейчас мы выходим на показатель 35,9% в 2018 году".

Согласно проекту федерального бюджета, в 2018 году рост экономики страны должен быть выше 2%. "Он – на уровне 2,1-2,3% роста, но если так же эффективно будет работать наше правительство, возможно, этот рост можно будет увеличить и он может быть на уровень 3-4%, тогда мы будем выходить на тот темп, который у нас ранее был и благодаря которому мы развивались более эффективно", – сказал Вячеслав Володин.

Одним из важнейших вопросов при рассмотрении проекта документа, по словам председателя нижней палаты, являются межбюджетные отношения. В этой связи спикер Госдумы предложил обсудить его 31 октября вместе с главами комитетов региональных заксобраний по бюджету и руководителями фракций "Единая Россия" в парламентах субъектов Федерации.

Как отметил Володин, впервые при внесении проекта федерального бюджета правительство из 65 субсидий 52 уже расписало по территориям. "Регионы могут посмотреть субсидии, сколько получат еще до принятия в окончательном чтении бюджета", – сказал он, добавив, что кабинет министров в ближайшие пару недель озвучит данные по оставшимся субсидиям.

Фото: duma.gov.ru

Как отметил, в свою очередь, министр финансов Антон Силуанов, нынешний вариант проекта бюджета сформирован по новому бюджетному правилу, которое Госдума приняла в весеннюю сессию. "Бюджет сформирован при цене на нефть в 40 долларов за баррель на ближайшую трехлетку – мы считаем, что это умеренно-консервативный подход", – сказал глава Минфина.

По его словам, одна из главных задач – сокращение дефицита бюджета. "Это важный фактор с точки зрения снижения инфляции и ставок в экономике", – сказал министр. Он сообщил депутатам, что пока страна продолжает тратить ранее накопленные резервы в качестве источника финансирования дефицита. По словам Силуанова, лишь с 2019 года при таком подходе к балансу бюджета Россия "перестанет залезать в кубышку".

"С 2019 года у нас предусмотрено прекращение трат наших резервов".

Напомним, проект федерального бюджета на 2018, 2019 и 2020 годы Госдума планирует рассмотреть в первом чтении на пленарном заседании 27 октября. Окончательно проект бюджета должен быть принят во всех трех чтениях до 28 ноября. В нынешнюю сессию работа над главным финансовым документом страны ведется по-новому. Проект документа проходит широкое экспертное обсуждение, в том числе в регионах. Кроме того, "ЕР" привлекает к анализу законопроекта представителей профессиональных сообществ и сторонников партии, чьи наказы будут учтены при доработке окончательного варианта проекта.

Автор: Денис Попов17 октября 2017, 15:39

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