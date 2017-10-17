Россия избавляется от нефтяной зависимости
Выступая в начале заседания фракции единороссов в нижней
палате парламента, председатель Госдумы отметил, что согласно параметрам
бюджета, в 2018 году 35,9% поступлений будут относиться к нефтегазовой сфере.
На 2019 и 2020 годы доля нефтегазовых должна составить 33,7 и 33,4%
соответственно.
Вячеслав Володин призвал коллег обратить внимание на то, как поменялась структура экономики страны. "Это действительно шаг серьезный вперед, это достижение, и мы должны понимать, что на это было непросто выйти, - сказал он. – Мы вышли именно на такую структуру доходов через вызовы, через проблемы, через преодоление санкций".
По словам спикера Госдумы, соотношение нефтегазовых доходов и остальных видов доходов бюджета составит примерно 30 к 70%. "Это говорит о том, что наша экономика развивается не только в нефтегазовом секторе, но и вне его, и это один из ключевых показателей бюджета", – подчеркнул он, добавив, что Россия уходит от нефтяной зависимости.
"Ранее говоря о том, чтобы мы не были заложниками нефтяной иглы, мы говорили, что крайне важно развивать экономику, чтобы у нас доля ненефтегазовых доходов была порядка 35−38%. Сейчас мы выходим на показатель 35,9% в 2018 году".
Согласно проекту федерального бюджета, в 2018 году рост экономики страны должен быть выше 2%. "Он – на уровне 2,1-2,3% роста, но если так же эффективно будет работать наше правительство, возможно, этот рост можно будет увеличить и он может быть на уровень 3-4%, тогда мы будем выходить на тот темп, который у нас ранее был и благодаря которому мы развивались более эффективно", – сказал Вячеслав Володин.
Одним из важнейших вопросов при рассмотрении проекта документа, по словам председателя нижней палаты, являются межбюджетные отношения. В этой связи спикер Госдумы предложил обсудить его 31 октября вместе с главами комитетов региональных заксобраний по бюджету и руководителями фракций "Единая Россия" в парламентах субъектов Федерации.
Как отметил Володин, впервые при внесении проекта федерального бюджета правительство из 65 субсидий 52 уже расписало по территориям. "Регионы могут посмотреть субсидии, сколько получат еще до принятия в окончательном чтении бюджета", – сказал он, добавив, что кабинет министров в ближайшие пару недель озвучит данные по оставшимся субсидиям.
Как отметил, в свою очередь, министр финансов Антон Силуанов, нынешний вариант проекта бюджета сформирован по новому бюджетному правилу, которое Госдума приняла в весеннюю сессию. "Бюджет сформирован при цене на нефть в 40 долларов за баррель на ближайшую трехлетку – мы считаем, что это умеренно-консервативный подход", – сказал глава Минфина.
По его словам, одна из главных задач – сокращение дефицита бюджета. "Это важный фактор с точки зрения снижения инфляции и ставок в экономике", – сказал министр. Он сообщил депутатам, что пока страна продолжает тратить ранее накопленные резервы в качестве источника финансирования дефицита. По словам Силуанова, лишь с 2019 года при таком подходе к балансу бюджета Россия "перестанет залезать в кубышку".
"С 2019 года у нас предусмотрено прекращение трат наших резервов".
Напомним, проект федерального бюджета на 2018, 2019 и 2020 годы Госдума планирует рассмотреть в первом чтении на пленарном заседании 27 октября. Окончательно проект бюджета должен быть принят во всех трех чтениях до 28 ноября. В нынешнюю сессию работа над главным финансовым документом страны ведется по-новому. Проект документа проходит широкое экспертное обсуждение, в том числе в регионах. Кроме того, "ЕР" привлекает к анализу законопроекта представителей профессиональных сообществ и сторонников партии, чьи наказы будут учтены при доработке окончательного варианта проекта.
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