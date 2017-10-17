Фракция "ЕР" обсудит проект бюджета с регионами

Проект бюджета на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов пройдет широкое обсуждение с участием представителей субъектов Федерации. Фракция "Единой России" в Госдуме привлечет к рассмотрению проекта главного финансового документа страны членов региональных парламентов и глав бюджетных комитетов местных заксобраний. Об этом рассказал глава думской фракции "ЕР" Сергей Неверов.

"В промежутке после принятия проекта бюджета в первом чтении и заседанием Трехсторонней комиссии пригласить в Госдуму представителей регионов", – сказал парламентарий. По словам Неверова, фракция намерена обсудить с ними ряд аспектов межбюджетных отношений в рамках исполнения майских указов президента. "Ко второму чтению все замечания, все вопросы, которые прозвучат со стороны наших коллег... найдут отражение в законе о бюджете на 2018 и плановый период 2019-2020 годов", – подчеркнул он.

По итогам состоявшегося во вторник, 17 октября, заседания фракции "ЕР" с участием министра финансов Антона Силуанова и главы Счетной палаты Татьяны Голиковой, в партии приняли решение поддержать проект федерального бюджета в первом чтении. Вместе с тем президиуму фракции поручено обобщить депутатские предложения и включить их в проект постановления Госдумы при рассмотрении главного финансового документа страны.

Неверов отметил, что благодаря позиции фракции удалось сохранить финансирование ряда важных партийных проектов еще в рамках работы над бюджетом в так называемом нулевом чтении. Речь идет о программах "Земский доктор" (3,2 миллиарда рублей на период 2018-2020 годов), "Детский спорт" (1,5 миллиарда), "Старшее поколение" (один миллиард). Кроме того, часть приоритетных вопросов депутаты-единороссы оформят в качестве поправок ко второму чтению документа.

Продолжит свою работу и партийный проект "ЕР" "Городская среда", который был поддержан президентом России Владимиром Путиным. Объем финансирования на его цели сохранится в прежнем объеме. Более того, обсуждается продление программы на период после 2020 года.





Необходимо также проработать дальнейшую реализацию проектов "ЕР" "Местный дом культуры", "Театры детям" и других, отметил Неверов. Речь идет об увеличении финансирования, а также обновления материальной базы в учреждениях культуры и образования, подчеркнул законодатель.

"Наша фракция провела общественные слушания, круглые столы по наиболее важным, чувствительным темам, мы зафиксировали для себя ряд приоритетов, которые также намерены прорабатывать ко второму чтению", – сказал он, добавив, что единороссы еще раз донесли свою позицию до министра финансов.

Кроме того, фракция продолжит работу по исполнению майских указов президента в части повышения заработной платы работникам бюджетной сферы, минимального размера оплаты труда до уровня прожиточного минимума, а также по ряду других социальных аспектов. Помимо этого, в "Единой России" намерены поднять вопрос усиления поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО).

Еще одна важная цель – развитие сельского хозяйства, которое стало одним из локомотивов экономического роста в стране. Принципиальная позиция фракции "ЕР" в том, что финансирование агропромышленного комплекса в проекте нового бюджета должно остаться на уровне не ниже 2017 года.





"Есть поручение президента, поэтому должны дополнительно быть направлены по 20 миллиардов рублей на эти цели. Также будем стремиться к тому, чтобы выровнять финансирование отраслевых вузов с вузами министерства образования", – сказал Неверов.

Законодатели уделят особое внимание вопросу межбюджетных отношений при рассмотрении проекта главного финансового документа страны, сказал спикер Госдумы Вячеслав Володин. Глава нижней палаты парламента предложил обсудить его 31 октября вместе с руководителями комитетов региональных заксобраний по бюджету и руководителями фракций "Единая Россия" в парламентах субъектов.

При этом Володин отметил, что впервые при внесении проекта федерального бюджета правительство уже расписало по территория 52 субсидии из 65. "Регионы могут посмотреть субсидии, сколько получат еще до принятия в окончательном чтении бюджета", – отметил спикер. По его словам, кабмин в ближайшие пару недель озвучит данные по оставшимся субсидиям.





Кроме того, он призвал парламентариев обратить внимание на изменение структуры экономики страны, что отражено в проекте бюджета. Теперь доля нефтегазовых доходов составляет всего около 30%.

"Это говорит о том, что наша экономика развивается не только в нефтегазовом секторе, но и вне его, и это один из ключевых показателей бюджета", – констатировал спикер, подчеркнув в связи с этим, что Россия постепенно избавляется от нефтяной зависимости.

В целом, согласно проекту бюджета, в следующем году российская экономика вырастет минимум на 2%. "На уровне 2,1-2,3% роста, но если так же эффективно будет работать наше правительство, возможно, этот рост можно будет увеличить и он может быть на уровне 3-4%" – сказал Володин.

Напомним, проект федерального бюджета на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов внесен в Госдуму 29 сентября. Парламентарии рассмотрят проект главного финансового документа страны в первом чтении 27 октября. Окончательно он должен быть принят во всех трех чтениях до конца ноября.

В нынешнюю сессию работа над проектом главного финансового документа страны ведется по-новому. Нормативно-правовой акт проходит широкое экспертное обсуждение, в том числе в регионах. Фракция "Единой России" привлекает к анализу законопроекта представителей профессиональных сообществ и сторонников партии. Их наказы будут учтены при доработке окончательного варианта проекта.

