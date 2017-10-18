Володин на "Валдае" поблагодарил США за санкции

В Сочи продолжает свою работу Международный дискуссионный клуб "Валдай". На закрытом заседании форума выступил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он рассказал об отношениях России с Парламентской ассамблеей Совета Европы (ПАСЕ), санкционном давлении Запада, а также некоторых других аспектах международной повестки дня. Слова главы нижней палаты парламента привел журналистам политолог Алексей Чадаев.

В отличие от Госдумы, ПАСЕ перестала быть местом для дискуссий, процитировал он спикера. Политолог отметил, что глава нижней палаты парламента предложил своим собеседникам "вдуматься в то, как парламентскую делегацию лишают права голоса".

Российская делегация была лишена права голоса в Парламентской ассамблее Совета Европы и возможности участвовать в работе ее руководящих органов в 2014 году из-за событий на Украине и воссоединения с Крымом.

Кроме того, Володин поблагодарил США за введенные против России санкции, которые, приводит слова спикера Чадаев, лишь усилили нашу страну.

По словам политолога, Володин развернуто ответил на вопрос об отношениях Госдумы и американского Конгресса, а также обратил внимание на то, что Соединенные Штаты – это единственная крупная страна, не состоящая в Межпарламентском союзе, ассамблея которого прошла в эти дни в Санкт-Петербурге.

"Может быть, потому что им нечего обсуждать", – привел слова думского спикера Чадаев. Политолог отметил, что глава нижней палаты выразил уверенность в том, что парламентариям двух стран необходимо найти взаимопонимание, а также добавил, что Москва всегда открыта к диалогу.

Во время заседания речь также зашла о заявлении Комитета министров Совета Европы с призывом допустить Алексея Навального к участию в президентских выборах-2018. "Во-первых, было два решения Европейского суда, что ни то, ни другое дело (в отношении Навального. – Прим.Ред.) не являются политическими, поэтому допустить его к участию к выборах – это неуважение к российскому законодательству", – привел Чадаев слова председателя нижней палаты парламента.

Европейцы навязывают России фигуру Навального вместе с решением о продлении санкций, процитировал спикера политолог. "Создается впечатление, что это делается из той же логики: Навальный навязывается как вид санкций против России", – привел Чадаев слова Володина, добавив, что спикер нижней палаты назвал это фактически вмешательством во внутренние дела России.

В беседе с журналистами политолог также отметил, что Вячеслав Володин подтвердил перед собравшимися свой тезис, сказанный им в 2014 году: "Есть Путин - есть Россия, нет Путина – нет России". Чадаев заявил, что спикера спросил об этом один из участников заседания.

"На это он сказал: если вы за мной три года повторяете эти слова, три года про это думаете, то мы единомышленники. Но в отличие от вас я не стесняюсь это говорить", – процитировал эксперт главу нижней палаты.

Международный дискуссионный клуб "Валдай" был создан в 2004 году. В этом году форум работает уже в 14-й раз. Своим названием он обязан месту проведения первой конференции, которая состоялась в Новгородской области, недалеко от озера Валдай. Последние годы заседания площадки проходят в Сочи.

Цель Клуба – оказание содействия диалогу российской и международной интеллектуальной элиты, а также объективный и независимый анализ политических и социально-экономических событий в России и мире. За годы существования площадки в ее работе приняли участие более 1000 представителей международного экспертного сообщества из 63 стран мира.