В Волгограде мужчина пять лет насиловал падчерицу

Мужчина задержан по подозрению в изнасиловании несовершеннолетней падчерицы. Потерпевшая сама рассказала о преступлениях отчима школьному психологу.

По словам девочки, 33-летний житель Киквидзенского района Волгоградской области регулярно насиловал ее на протяжении пяти лет. Первый раз это случилось в 2010 году, когда девочке было всего девять. Все это время жертва молчала, и только сейчас рассказала о произошедшем школьному психологу. Тот передал полученную информацию в полицию.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении отчима девочки. Он подозревается в совершении преступлений, предусмотренных статьей "Насильственные действия сексуального характера", а именно пунктом "изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста", сообщается на сайте Следственного комитета по Волгоградской области.

В настоящее время подозреваемы задержан. В ближайшее время его будут судить, чтобы избрать ему меру пресечения. Следователи настаивают на заключении под стражу. Сам задержанный все обвинения отрицает. Он многодетный отец, его семья всегда характеризовалась положительно и никогда не попадала в поле зрения правоохранительных органов. Однако психологи уже подтвердили правдивость показаний ребенка.

Недавно подобный случай произошел в Татарстане. 4 октября следователи завершили расследование уголовного дела в отношении местного жителя. Его обвиняют в том, что он 55 раз изнасиловал свою несовершеннолетнюю падчерицу. По версии следствия, подозреваемы регулярно насиловал девочку 2003 года рождения на протяжении семи лет, с 2010 по 2017 годы.

"Отчим угрожал девочке расправой с ней, матерью и младшими сестрами, если та кому-либо расскажет о произошедшем", говорится в сообщении регионального управления Следственного комитета. По информации ведомства, о преступлении стало известно после медицинского осмотра девочки. Она жаловалась на боли в животе.