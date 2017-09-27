Пожилой ветеран пять лет насиловал внука

Председатель совета ветеранов Басманного района города Москвы 66-летний Николай Леонтьев пять лет подряд насиловал внука-школьника. Педофил изобличен и задержан.

Сотрудники уголовного розыска задержали 66-летнего Николая Леонтьева, занимающего должность председателя совета ветеранов Басманного района города Москвы. Стало известно, что он регулярно насиловал собственного внука, сообщает агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на близкий к следствию источник в правоохранительных органах.

"Мужчину изобличили в том, что он с января 2012 года совершал насильственные действия сексуального характера в отношении своего внука 2001 года рождения, ныне учащегося девятого класса. Надругательства над ребенком совершались в столичной квартире на улице Казакова, а также в частном доме в Нижегородской области", – рассказал собеседник издания.

Ветеран полностью признал вину. В отношении него возбудили уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летия. Собрана достаточная для обвинения доказательная база. Сообщается, что в поимке педофила приняли активное участие сотрудники федеральной службы охраны. Извращенец заключен под стражу.