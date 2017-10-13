Под Москвой молодую женщину жестоко убили из-за долга

Трое подростков из подмосковного Подольска обвиняются в убийстве 27-летней жительницы Костромской области. Несовершеннолетние признали свою вину.

Женщина пропала в Московской области летом этого года. После неудачных поисков было возбуждено дело об убийстве.

Установлено, что в апреле девушка одолжила деньги 21-летнему жителю Подольска. В июне он, чтобы не возвращать долг, решил расправиться с ней. Молодой человек предложил сделать это троим 17-летним подросткам, пообещав вознаграждение.

По данным следствия, они забили несчастную до смерти. "8 июня обвиняемые вызвали потерпевшую под предлогом возврата долга в безлюдное место в сельском поселении Стрелковское городского округа Подольск, где нанесли ей не менее 20 ударов по различным частям тела и голове металлическим предметом", – сообщает РИА Новости со ссылкой на Следственный комитет России по Московской области.

После того как женщина скончалась, подростки закопали тело и скрылись. Обвиняемые полностью признали свою вину, по ходатайству следствия все они арестованы.

Напомним, громкое преступление с участием подростка произошло утром 5 сентября в школе №1 в Ивантеевке. Вооруженный травматическим пистолетом молодой человек ворвался в класс и выстрелил в потолок, а затем – в лицо учительнице. Его одноклассники начали выпрыгивать из окон, трое получили травмы. Вместе с преподавательницей их госпитализировали. Стрелок был задержан.