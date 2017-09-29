Проблему детской преступности возьмут под особый контроль

С целью выработки эффективных механизмов решения проблемы детской преступности в центральном офисе "Единой России" прошло заседание рабочей группы патриотической платформы партии на тему "Декриминализация подростковой среды". В мероприятии приняли участие члены "ЕР" и эксперты из самых разных сфер – от информационных технологий до клинической психологии.

Корни обсуждаемого вопроса уходят еще в советские времена. В те годы подростки были одной из основных мишеней для представителей криминального мира, отметил глава патриотической платформы "ЕР" Дмитрий Саблин. В век интернета и развитых коммуникационных технологий проблема, к сожалению, только усугубилась.

Это подтверждают результаты исследования, представленные ответственным секретарем Совета при президенте по развитию гражданского общества Яной Лантратовой. Немало подростков вовлекаются в преступные сообщества при помощи групп в социальных сетях. По имеющимся данным, в соцсети "ВКонтакте" насчитывается более 40 таких сообществ, в "Одноклассниках" – тысяча.

Среди молодых людей пользуются определенной популярностью и тематические ролики – на YouTube они уже набрали 24 миллиона просмотров. Кроме того, стремительно развивается индустрия онлайн-игр, где подростки могут проникнуться криминальной "романтикой". Поклонниками таких "развлечений" являются более 2,5 миллиона человек.





Все это приводит к увеличению количества преступлений. В 2016 году подростками было совершено более 48 тысяч правонарушений. И это лишь раскрытые преступления, которые, полагают эксперты, не превышают и половины от общего количества совершенных детьми злодеяний.

По словам куратора федерального направления "Декриминализация молодежной среды" Союза добровольцев России Анастасии Ковалевой, после детской колонии оступившийся подросток может попасть во взрослую тюрьму. При этом рассчитывать на профессиональную психологическую помощь вернувшимся "с той стороны" детям, увы, не приходится. Клинический психолог Марина Гудзенко отметила, что в России нет подобных специалистов, соответствующих учреждений и необходимого опыта. По ее словам, "Служба сопровождения" – единственный центр, который этим занимается – может наблюдать одновременно не более 300 подростков.





В "Единой России" решили незамедлительно начать разработку комплекса мер для исправления положения. Сопредседатель центрального координационного совета сторонников "ЕР" Сергей Боярский отметил необходимость изменений в закон "Об информации и информационных технологиях". По его словам, те, кто стоит за созданием и деятельностью криминальных сообществ в социальных сетях, зачастую оказываются на шаг впереди государства и родителей попавших под дурное влияние детей.

Участники платформы "ЕР" отметили, что предстоит обсудить ужесточение уголовного наказания за вовлечение подростков в такие сообщества. Кроме того, уверены эксперты, есть необходимость создания масштабной службы психологической помощи и реабилитации, а также привлечения к этому общественных организаций.

