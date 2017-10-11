Убийца "пьяного" мальчика изменила внешность

Обвиняемая в смертельном ДТП с "пьяным" мальчиком Ольга Алисова дала показания в суде. Она утверждает, что ей пришлось сменить внешность из-за излишнего внимания со стороны общественности.

"Нами заинтересовались СМИ, стали говорить, что я купила экспертизу... Меня начали узнавать в магазинах, прошу продать хлеб или молоко - на меня смотрят. Пять человек пройдут, трое обернутся", – рассказала Ольга в ответ на вопрос своего адвоката. Последний в самом начале судебного заседания попросил судью разрешить ему допросить обвиняемую.

В итоге, девушка отвечала на вопросы для позднего вечера. За это время она успела рассказать подробности трагического ДТП и вспомнила свои попытки извиниться перед родственниками погибшего под колесами ее автомобиля мальчика. По словам Ольги, родители погибшего, у которых она много раз просила прощения, заявили ей, что она должна сесть в тюрьму.

"Оля, сядь в тюрьму, так будет легче тебе и нам, - процитировала Алисова слова отца ребенка. Она сказала, что сама в тюрьму не пойдет, но если суд вынесет такое решение, то она его примет. Кроме того, Ольга еще раз подчеркнула, что ее автомобиль наехал на ребёнка и причинил вред его здоровью. При этом, женщина продолжила настаивать на том, что не разговаривала во время езды и скорость ее автомобиля не превышала 20 километров в час.

Данные о том, что Алисова разговаривала по телефону во время ДТП появились в результате подтасовки данных, считает подсудимая. Она утверждает, что решила помочь следствию и передала в распоряжение ведомства распечатку своих переговоров по телефону, совершенных непосредственно после аварии.

Недобросовестный следователь, по словам Алисовой, изменил время регистрации ДТП на три минуты. Таким образом, звонок по телефону наложился на период, когда девушка еще ехала. Я не разговаривала по телефону, – ещё раз сказала обвиняемая, уточнив, что следила за обстановкой во дворе, заставленном автомобилями, передает "Московский Комсомолец.