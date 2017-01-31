Старушка укусила сотрудника "Евросети" из-за 100 рублей

Необычный инцидент произошел в городе Десногорске Смоленской области, где местная жительница пришла в офис компании "Евросеть", чтобы обналичить выигрышный талон. Пенсионерку не устроила сумма выигрыша, и она отреагировала на это неожиданным образом, пустив в ход зубы.

Для получения выигрыша старушке прислали по телефону четырехзначный код. Его сотрудник "Евросети" и должен был внести в компьютер, чтобы заключить договор на выплату. Однако женщина решила, что полученное в сообщении четырехзначное число и есть сумма ее выигрыша. Поэтому полученные 100 рублей пенсионерку совершенно не устроили.

Старушка возмутилась, что ее обманывают. Она попросила сотрудника компании предъявить документы, дабы убедиться, что денежный приз ей выплачен в полной мере.



Удостоверившись, что выигрыш действительно составляет 100 рублей, жительница Десногорска не на шутку разозлилась. Она выхватила договор, смяла его и решила скрыться. Работники компании попытались остановить разбушевавшуюся старушку, но она внезапно укусила одного из них за руку.

По информации МВД по Смоленску, на основании заявления от потерпевшего по данному инциденту правоохранительными органами проводится проверка. В настоящее время престарелая бунтарка задержана и находится в местном отделении полиции.

Отметим, что укус – достаточно распространенный прием среди хулиганов. Ранее сообщалось, что московские правоохранители задержали молодого человека, мешавшего движению автомобилей. Как писали Dni.Ru, при задержании мужчина несколько раз укусил сотрудника ППС, которому в итоге пришлось обратиться за помощью к врачам. Медики диагностировали у пострадавшего повреждения в области губ, ягодиц и половых органов.