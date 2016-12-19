Басков укусил Тимати на корпоративе Керимова

Миллиардер Сулейман Керимов устроил роскошный новогодний корпоратив сотрудникам своей компании "Нафта Москва". Гостей вечеринки развлекали Земфира, Николай Басков и Тимати, которому досталось от "натурального блондина".

Как удалось выяснить журналистам, ради новогоднего праздника бизнесмена закрыли целый кинотеатр в центре столицы. Керимова и его коллег охраняла сотня секьюрити.

Вечеринку оформили в честь американского главного кинособытия – премии "Оскар", однако голливудских звезд на торжестве не было. Все свои, отечественные знаменитости: Земфира, отрывавшаяся на вечеринке с актрисой Ренатой Литвиновой, и Сергей Шнуров, в миллионный раз исполнивший хит "Экспонат" про "Лабутены". Перед выходом на сцену группы "Ленинград" среди сотрудниц компании разыграли несколько пар вожделенных лодочек Christian Louboutin.

Также на сцене были замечены Андрей Малахов и Николай Басков. Последний, увидев в зале Тимати, прибывшего на закрытое мероприятие с тремя охранниками, не смог не укусить своего молодого коллегу, ресторанный бизнес которого стал очень успешным. Басков представил развеселой толпе рэпера как "владельца Black Star, заводов, пароходов, но тем не менее нуждающегося в заработке артиста", сообщает сайт Life.ru.

#КлубВысокаяТалия ���� Фото опубликовано Black Star (@timatiofficial) Дек 16 2016 в 7:14 PST

Репортеры подсчитали, что российские знаменитости обошлись Керимову не намного дешевле, чем иностранные. К примеру, выступление Земфиры в новогодние праздники на частном мероприятии стоит около 150 тысяч евро. У Николая Баскова примерно такие же аппетиты. Шнуров и его музыканты берут чуть меньше – 100 тысяч евро.

Самый скромный здесь – Тимати. Его выступление на корпоративе стоит "всего" 50 тысяч евро. Андрей Малахов считается одним из самых дорогих ведущих в стране, он может согласиться вести частное мероприятие только за сумму от 60 тысяч евро. Но для Керимова такие траты не проблема – он занимает 45-е место в рейтинге Forbes "200 богатейших людей России".