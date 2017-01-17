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Коллекторы похитили дочь бизнесмена из-за чужих долгов

Фото: GLOBAL LOOK press/Sergey Kovalev
В Солнечногорском районе Подмосковья трое мужчин насильно удерживали в машине 16-летнюю девочку. Злоумышленники требовали от ее отца выплатить долг.
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В полицию обратился житель Подмосковья и заявил о пропаже дочери. 16-летняя девочка ушла на курсы по математике и не вернулась. После этого он стал получать смс-сообщения с неизвестного номера с требованием выплатить долг за своего бывшего коллегу, сообщает "Московский комсомолец".  

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По некоторой информации, деньги необходимо было заплатить фирме "Варужана", передает Life.ru. Злоумышленники заявили, что только после этого бизнесмену вернут ребенка.

Позже на связь с отцом вышла и сама похищенная девочка. Она рассказала, что возле торгового центра "Грин" трое незнакомых ей мужчин схватили ее, посадили в машину и увезли в неизвестном направлении.

Похищенная также сообщила, что злоумышленники обращаются с ней хорошо и попросила сделать все возможное для ее освобождения. По факту происшествия полицейские организовали доследственную проверку.  

К счастью, спустя сутки девочку удалось найти и вернуть домой. Эту информацию сообщили в школе, где учится подросток.

"Сейчас ей со всех ведомств запросы поступают. У нас в данный момент совещание планируется по данному факту. Вообще после новогодних каникул Настя в школе не появлялась. Может, у них какие-то семейные разборки", – заявили в учебном учреждении. Полиция продолжает выяснять подробности случившегося. 

Автор: Светлана Сидорчук17 января 2017, 13:44

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