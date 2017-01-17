Коллекторы похитили дочь бизнесмена из-за чужих долгов

В Солнечногорском районе Подмосковья трое мужчин насильно удерживали в машине 16-летнюю девочку. Злоумышленники требовали от ее отца выплатить долг.

В полицию обратился житель Подмосковья и заявил о пропаже дочери. 16-летняя девочка ушла на курсы по математике и не вернулась. После этого он стал получать смс-сообщения с неизвестного номера с требованием выплатить долг за своего бывшего коллегу, сообщает "Московский комсомолец".

По некоторой информации, деньги необходимо было заплатить фирме "Варужана", передает Life.ru. Злоумышленники заявили, что только после этого бизнесмену вернут ребенка.

Позже на связь с отцом вышла и сама похищенная девочка. Она рассказала, что возле торгового центра "Грин" трое незнакомых ей мужчин схватили ее, посадили в машину и увезли в неизвестном направлении.

Похищенная также сообщила, что злоумышленники обращаются с ней хорошо и попросила сделать все возможное для ее освобождения. По факту происшествия полицейские организовали доследственную проверку.

К счастью, спустя сутки девочку удалось найти и вернуть домой. Эту информацию сообщили в школе, где учится подросток.

"Сейчас ей со всех ведомств запросы поступают. У нас в данный момент совещание планируется по данному факту. Вообще после новогодних каникул Настя в школе не появлялась. Может, у них какие-то семейные разборки", – заявили в учебном учреждении. Полиция продолжает выяснять подробности случившегося.