Коллекторы окажутся вне закона с нового года

С 1 января 2017 года в России могут исчезнуть представители такой профессии, как коллектор. Работа этих специалистов, возможно, будет приостановлена в связи с отсутствием документов, регламентирующих их деятельность.

Согласно указу президента России Владимира Путина, теперь все коллекторские агентства должны быть зарегистрированы в специальном реестре Федеральной службы судебных приставов (ФССП). При этом Министерство юстиции с нового года обязано регулировать деятельность этих организаций, сообщает "Газета.Ру".

Однако реестр коллекторов до сих пор так и не был создан, уточняет газета "Коммерсантъ". Более того, правительство не вынесло дополнительное постановления для осуществления надзорной деятельности ФССП.

Процедура внесения коллекторов в реестр длится 20 дней. Следовательно, даже при срочном подписании правительственного документа о новой сфере деятельности ФССП, агентства попадут в список в лучшем случае в феврале.

"Если январь, который и так на практике тихий месяц, будет использован как переходный период и неготовность госорганов будет компенсирована мягким надзором, коллекторы и регуляторы разойдутся на узкой дороге", – заявил партнер агентства Антон Дианов.

Следующей проблемой регламентации коллекторской деятельности является отсутствие бюджета для ее финансирования. Владимир Путин поручил кабмину скорректировать федеральный бюджет с учетом ассигнований ФССП. Однако правительство до сих пор не определилось с размером этих субсидий.

Напомним, с 1 января следующего года в силу вступает закон о коллекторах, об изменении условий применения упрощенной системы налогообложения и другие нормативно-правовые акты. Кроме того, изменениям подвергнется законодательство о страховых взносах, а также Трудовой кодекс.