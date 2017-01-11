Сеть шокирована младенцем с двумя головами (видео)

В Мексике родились сиамские близнецы с редкой аномалией, когда на одном общем теле с двумя руками и ногами растут две головы. Видеозапись была опубликована в В Мексике родились сиамские близнецы с редкой аномалией, когда на одном общем теле с двумя руками и ногами растут две головы. Видеозапись была опубликована в YouTube.

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