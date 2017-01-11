Президент России посоветовал им беречь себя после длинных праздников
Депутат Госдумы поделился мнением по поводу передачи храма в пользование Русской православной церкви
Сеть шокирована младенцем с двумя головами (видео)
Факт рождения необычного младенца подтвердили власти мексиканского штата Чиауа после того, как родители предоставили видеозапись, на которой можно увидеть сиамских близнецов вскоре после их рождения. Это произошло в мексиканском городе Сьюдад-Хуарес. О том, было ли родителям известно об аномалии заранее, не сообщается. Теперь врачи города прокомментировал ситуацию словами, что они думают, что дальше делать с таким младенцем.
Ведущая реалити-шоу "Дом-2" высказалась о рогоносцах
Мужчина был прикован к больничной койке наручниками
Британские СМИ возложили на Москву вину за распространение новости о печальном событии
Соответствующее законодательство с нового года значительно изменится