Громкие убийства 2016 года

К сожалению, уходящий 2016 год запомнится нам не только яркими, позитивными событиями (такими, например, как Олимпиада), но и серией зверских резонансных убийств. Конечно же, наиболее громким и шокирующим преступлением стал расстрел посла России в Турции Андрея Карлова.

Расстрел посла России на выставке в Анкаре

Дипломат Андрей Карлов был убит фактически в прямом эфире на открытии фотовыставки "Россия глазами турок" 19 декабря в Анкаре. В тот момент, когда посол произносил речь, стоящий сзади него мужчина в форме охранника внезапно достал пистолет и выстрелил ему в спину. По предварительной информации, злоумышленник выпустил в Карлова около девяти пуль.

Мир был шокирован столь дерзким и жестоким убийством. В соцсети мгновенно попали страшные кадры смерти посла перед камерами и злоумышленника, в неистовстве размахивающего пистолетом перед гостями выставки.

Няня-убийца

Другое резонансное преступление произошло в начале марта в Москве. 39-летняя уроженка Узбекистана Гюльчехра Бобокулова, работавшая няней у четырехлетней девочки, дождалась, пока ее родители и старший брат уйдут из дома, после чего обезглавила малышку и сожгла квартиру хозяев.

При этом Бобокулова на стала скрываться от полицейских. Она вышла на улицу и начала размахивать отрубленной головой девочки, угрожая совершить самоподрыв. Стражи порядка задержали ее в районе станции метро "Октябрьское поле". Жуткое преступление вызвало большой общественный резонанс не только в России, но и во всем мире.

Убийство в школе Находки

Другая громка трагедия произошла 18 марта в одной из школ Находки. 19-летний юноша ворвался в учебное заведение и начал агрессивно нападать на свою 15-летнюю подругу. Учителя пытались защитить девушку от неадекватного молодого человека. Директор школы даже запер ее у себя в кабинете, чтобы спасти от агрессора. Однако все было бесполезно. Юноша ворвался в помещение, зарезал возлюбленную, а затем покончил с собой.

Расправа над семьей экс-полицейского под Сызранью

В ночь на 24 апреля в селе Ивашевка под Сызранью произошло резонансное массовое убийство. Четверо злоумышленников ворвались в дом бывшего главы полиции Андрея Гошта и расправились с ним и его семьей. Всего жертвами преступников стали шесть человек.

По некоторой информации, супруга Гошта перед убийством была изнасилована. Единственной, кто чудом выжил в этой кровавой бойне, оказалась семилетняя племянница экс-полицейского.

Бойня в гей-клубе Орландо

В июне 2016 года в США произошло одно из самых крупных массовых убийство за всю историю. 29-летний уроженец Афганистана Омар Матин пришел в гей-клуб с штурмовой винтовкой и пистолетом. Мужчина расстрелял почти всех, кто находился в помещении, а затем забаррикадировался с несколькими заложниками.

В ходе штурма здания полицейским удалось ликвидировать убийцу. Всего в результате трагедии погибли 50 человек. 53 получили ранения. Кровавое преступление вызвало мощный резонанс не только среди американцев, но и в России.

Убийство Моторолы в Донецке

В октябре мир вздрогнул, узнав о жестоком убийстве лидера украинского ополчения Арсена Павлова по прозвищу Моторола. Боец взорвался в лифте собственного дома в Донецке. Мощность бомбы составила 1,5 килограмма в тротиловом эквиваленте. По информации следователей, взрывное устройство было приведено в действие дистанционно. В полиции предположили, что бомбу заложили на крышу кабины лифта.

Трагедия псковских подростков

Осень уходящего года шокировала россиян трагедией, разыгравшейся в поселке Струги Красные в Псковской области. 14 ноября 15-летние Денис и Екатерина забаррикадировались в частном доме, а затем начали обстреливать подъехавший полицейский автомобиль. При этом все происходящее подростки снимали на видео и транслировали в интернет.

Когда стражи порядка попытались проникнуть внутрь дома, где прятались Денис и Катя, юноша застрелил свою подругу, а затем покончил с собой. Перед смертью подростки успели оставить одинаковые послания близким в соцсетях. Впрочем, подробности трагедии под Псковом и возможные мотивы молодых людей до сих пор еще не установлены.