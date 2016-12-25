Подозреваемый в убийстве 12-летней девочки признал вину на допросе

Сотрудники московского уголовного розыска задержала подозреваемого в убийстве 12-летней девочки, тело которой накануне обнаружили в одном из столичных домов. Во время допроса задержанный признал свою вину.

Подозреваемого задержали в ходе оперативно-розыскных мероприятий. При это мужчина пытался покинуть территорию России, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Была установлены личность задержанного.

Им оказался сожитель родственницы жертвы 1995 года рождения, передает передает РИА Новости. "В ходе допроса он признал свою вину", – заявила помощник руководителя ГСУСК России по Москве Юлия Иванова.

Напомним, накануне, 24 декабря, Следственный комитет России (СК) по Москве возбудил уголовное дело по факту убийства 12-летней девочки. Тело ребенка с ножевыми ранениями в области грудной клетки обнаружили в квартире одного из жилых домов столицы по улице Ферганской. На момент прибытия правоохранителей, в доме также находились пожилая бабушка и четырехлетний ребенок.

Следователи допросили мать убитой. Изначально родительница заявила о самоубийстве девочки, но эту версию подвергли сомнениям из-за многочисленных ссадин на теле несовершеннолетней. Позже женщина сменила показания и сообщила, что малолетнюю зарезал родственник.