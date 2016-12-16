Площадь маршала Жукова открыли в Твери

Вице-спикер Госдумы Владимир Васильев принял участие в церемонии открытия площади маршала Жукова в Твери. Мероприятие стало частью программы торжеств, приуроченных к 75-й годовщине освобождения города от немецко-фашистских захватчиков.

Именем прославленного полководца Великой Отечественной Георгия Жукова назвали одну из центральных площадей Твери. Новое название получил и сквер перед зданием Академии военно-космической обороны, которая также носит имя маршала.

Церемония открыла торжества, посвященные памятной дате – 75-летию освобождению города от немецко-фашистских захватчиков. Собравшиеся у стен Академии открыли мемориальную доску. Указ о создании в Калинине (ныне Тверь) Военной академии противовоздушной обороны был подписан Георгием Жуковым в 1956 году, когда он занимал пост министра обороны СССР. А в 1974 году учебному заведению присвоили имя легендарного маршала.

С предложением о переименовании площади в администрацию города обратился начальник тверской Военной академии ВКО Владимир Ляпоров. Памятник военачальнику перед зданием в 1995 году установили, а вот площадь в Центральном районе города, на пересечении улиц Жигарева и Салтыкова-Щедрина, оставалась безымянной. Теперь досадная ошибка исправлена.

В торжественной церемонии приняли участие заместитель председателя Госдумы России Владимир Васильев, губернатор Тверской области Игорь Руденя, член Совета Федерации от Тверской области Владимир Лукин, руководство Твери, главы муниципалитетов, ветераны, молодежь.

Мемориальную доску перед входом в академию открыл ветеран Великой Отечественной войны, кавалер девяти орденов Алексей Агафонов. После чего шеренги курсантов и офицеров строевым шагом двинулись к стеле "Тверь – Город воинской славы", к мемориалу возложили венки. Колонну возглавлял раритетный грузовик времен войны 1941-1945 годов ГАЗ, за ним маршировала группа знаменосцев. По пути участники возлагали цветы к воинским мемориалам. В частности, на братском захоронении на площади Ленина венки возложили к плитам с именами защитников, павших на рубежах города Калинина.

В полдень у обелиска начался праздничный парад. Горожане могут посетить открытую на Театральной площади выставку военной техники. А в 21:00 прогремят залпы красочного салюта.