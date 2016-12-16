Жители Свердловской области боятся зимы из-за чиновников

В начале декабря в Екатеринбурге произошел очередной крупный сбой в системе ЖКХ – без тепла и горячей воды остались почти 50 домов в юго-западной части города. И это при температуре за окном в минус 20 градусов.

Меньше чем через неделю похожая авария произошла в областном Камышлове: там в результате ЧП половина города осталась без тепла и электричества. Начало зимы наглядно показало несостоятельность местных и региональных властей решать проблемы жителей - в регионе замерзают целые поселки.

И эта проблема не нова – в прошлый отопительный сезон трудности с теплоснабжением наблюдались как минимум в трех районах – в Невьянском, Артемовском и Каменском. Температура в домах опускалась ниже плюс 10-ти градусов, из-за чего жители были вынуждены устанавливать пожароопасные дровяные печи прямо в квартирах. Лопнувшие теплотрассы чиновники обещали отремонтировать еще в 2015 году, но так и не выполнили обещание.

Нынешний отопительный сезон также не оправдал ожиданий жителей области. В селе Конево единственная угольная котельная уже давно не справляется с нагрузкой. Поэтому в жилых домах, поселковой администрации, школе, детском саду и пожарной части еле теплые батареи.

Кроме того, подвалы нескольких домов затоплены канализационными стоками. Местные жители говорят, что еще чуть-чуть и вода дойдет до электронных счетчиков электроэнергии. Так что, вероятно, в населенном пункте с населением около 600 человек скоро будет не только холодно, но и темно. Из-за холода в квартирах и домах некоторые жители были вынуждены сорваться с насиженных мест и уехать из села.