Кому выгодно сеять панику в Забайкалье

Первый заместитель председателя правительства Забайкальского края Александр Кулаков обвинил подведомственную Минобороны компанию в том, что она не сделала достаточный запас топлива для прохождения отопительного сезона. Военные считают, что называть ситуацию чрезвычайной преждевременно.

Кулаков собрал совещание специально для обсуждения ситуации с топливом в двух районах Забайкальского края. Речь шла об отоплении в поселке Горный Улетовского района и села Молоковка Читинского района. Чиновник заявил участникам совещания и приглашенным журналистам о том, подведомственная Минобороны компания "ГУ ЖКХ", занимающаяся обслуживанием этих территорий, не сделала достаточный запас топлива в котельных. При этом Кулаков ссылался на неназванных жителей военных поселений, якобы жалующихся на низкую температуру в квартирах. Затем он попросил журналистов удалиться, чтобы продолжить обсуждение вопроса в узком кругу членов комиссии.

Представители СМИ так и не смогли выяснить, какие нюансы Кулаков решил скрыть от общественности. Но зато известно, что от жителей поселений жалоб в обслуживаемую их "ГУ ЖКХ" не поступало. Об этом сообщил пресс-центр компании и добавил, что со дня на день ожидается поступление 800 тонн топлива. Также в компании заверили, что остановки работы котельных не произойдет. Трудности возникли только из-за транспортной логистики при доставке топлива. Губернатор Забайкальского края Наталья Жданова подтвердила, что топливо привезут в конце дня.

По мнению же некоторых региональных СМИ, власти Забайкальского края не справляются с проблемами муниципального ЖКХ, поэтому нередко пытаются сместить фокус общественного внимания на объекты Минобороны.

Впрочем, первый зампредседателя правительства края Александр Кулаков не в первый раз делает выводы, основываясь исключительно на эмоциях. Две недели назад ему даже пришлось покинуть заседание совета по развитию инвестклимата в регионе после перепалки с коллегой. Кулаков очень резко реагировал на критику допущенных им же ошибок.

Жители Забайкальского края уже привыкли к тому, что власти преувеличивают проблемы федералов, но при этом не хотят замечать жалобы на муниципальные объекты. К сожалению, гражданам, живущим в аварийных муниципальных домах в разгар отопительного сезона, легче от этого не становится.