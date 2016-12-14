Жительница Красноярска осталась без работы после жалобы петербургского активиста
Находка археологов оказалась довольно древней
Кому выгодно сеять панику в Забайкалье
Кулаков собрал совещание специально для обсуждения ситуации с топливом в двух районах Забайкальского края. Речь шла об отоплении в поселке Горный Улетовского района и села Молоковка Читинского района. Чиновник заявил участникам совещания и приглашенным журналистам о том, подведомственная Минобороны компания "ГУ ЖКХ", занимающаяся обслуживанием этих территорий, не сделала достаточный запас топлива в котельных. При этом Кулаков ссылался на неназванных жителей военных поселений, якобы жалующихся на низкую температуру в квартирах. Затем он попросил журналистов удалиться, чтобы продолжить обсуждение вопроса в узком кругу членов комиссии.
Представители СМИ так и не смогли выяснить, какие нюансы Кулаков решил скрыть от общественности. Но зато известно, что от жителей поселений жалоб в обслуживаемую их "ГУ ЖКХ" не поступало. Об этом сообщил пресс-центр компании и добавил, что со дня на день ожидается поступление 800 тонн топлива. Также в компании заверили, что остановки работы котельных не произойдет. Трудности возникли только из-за транспортной логистики при доставке топлива. Губернатор Забайкальского края Наталья Жданова подтвердила, что топливо привезут в конце дня.
По мнению же некоторых региональных СМИ, власти Забайкальского края не справляются с проблемами муниципального ЖКХ, поэтому нередко пытаются сместить фокус общественного внимания на объекты Минобороны.
Впрочем, первый зампредседателя правительства края Александр Кулаков не в первый раз делает выводы, основываясь исключительно на эмоциях. Две недели назад ему даже пришлось покинуть заседание совета по развитию инвестклимата в регионе после перепалки с коллегой. Кулаков очень резко реагировал на критику допущенных им же ошибок.
Жители Забайкальского края уже привыкли к тому, что власти преувеличивают проблемы федералов, но при этом не хотят замечать жалобы на муниципальные объекты. К сожалению, гражданам, живущим в аварийных муниципальных домах в разгар отопительного сезона, легче от этого не становится.
Сбой движения поездов произошел на Серпуховско-Тимирязевской линии
В семье популярной актрисы счастливое пополнение
Популярный исполнитель на волне скандала с Наташей Королевой
Известная певица не может прийти в себя после страшной трагедии