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Собянин: "Корниловская" станет первой станцией метро в Мосрентгене

Собянин: "Корниловская" станет первой станцией метро в Мосрентгене
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Станция готова на 70%.

Станция "Корниловская" Троицкой линии метро готова уже на 70%. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Видео опубликовано в блоге градоначальника.

Строители завершают возведение конструкций и прокладывают инженерные коммуникации. Пол будет отделан грантом, а на путевых станциях расположатся композиции из панелей акцентных цветов.

По его словам, станция станет частью современного транспортного хаба в поселении Мосрентген Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО). Мэр отметил, что пассажирам будет удобно пересаживаться между различными видами транспорта.

"Корниловская" расположена вдоль Калужского шоссе. Открытие станции улучшит транспортное обслуживание 140 тысяч жителей поселений Мосрентген и Сосенское.

Строящаяся Троицкая линия пройдет от станции Московского центрального кольца "ЗИЛ" до Троицка. Ветка протянется на 42 километра. В составе первой очереди будет 11 станций.

В высокой степени готовности также находится станция "Бачуринская" Троицкой линии. На объекте завершаются монолитные работы, монтируется инженерное оборудование. Внутреннюю отделку выполнят в стиле супрематизма.

28 марта 2024, 15:45
Изображение: Mos.ru
Блог Сергея Собянина✓ Надежный источник

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