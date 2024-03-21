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Собянин: Около 7,1 тыс. жителей Зеленограда получат новое жилье по реновации

Собянин: Около 7,1 тыс. жителей Зеленограда получат новое жилье по реновации
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В эксплуатацию ввели уже шесть новостроек.

Квартиры по программе реновации получили уже около 700 жителей района Старое Крюково в Зеленограде. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Всего в ЗелАО в Программу вошли 34 дома, из которых в новое современное жильё переедут порядка 7,1 тысячи человек", – рассказал градоначальник.

По его словам, в эксплуатацию ввели уже шесть новостроек площадью 58 тысяч квадратных метров. В процессе строительства находятся еще два здания.

Вместе с новым жильем в округе строят социальные объекты. Так, в скором времени в районе Крюково откроется детская поликлиника на 320 пациентов в смену, отметил Собянин.

Также продолжается возведение спортивного комплекса "Горизонт" с двумя бассейнами. Объект готов на 70%. В округе планируется построить еще один спортивный комплекс.

Ранее Собянин сообщил, что в Северном административном округе Москвы ввели в эксплуатацию 39 домов по программе реновации. Из них 38 уже передали под заселение. Обладателями нового жилья стали 16,9 тысячи человек.

21 марта 2024, 16:47
Фото: Владимир Новиков, пресс-служба мэра и правительства столицы/Агентство "Москва"
Телеграм-канал Сергея Собянина✓ Надежный источник

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