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Четверг 8 февраля

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Собянин рассказал о строительстве станции "Бачуринская" Троицкой линии метро

Собянин рассказал о строительстве станции "Бачуринская" Троицкой линии метро
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Станция расположена в поселении Сосенском.

В Москве продолжается строительство новой, Троицкой линии метро. В состав первой очереди ветки войдет станция "Бачуринская".

По словам мэра столицы Сергея Собянина, строительство станции вышло на финишную прямую. Видео о ходе работ опубликовано в блоге градоначальника.

Отмечается, что станция готова на 70%. Внутреннюю отделку выполнят в стиле супрематизма. Монолитные работы на станции находятся на завершающей стадии, монтируется инженерное оборудование.

После открытия "Бачуринской" снизится нагрузка на дорожную сеть Троицкого и Новомосковского административных округов, говорится в ролике.

Троицкая линия метро пройдет от станции ЗИЛ Московского центрального кольца до города Троицка. В составе первой очереди будет 11 станций.

Рядом с будущей линией проживают 1,5 миллиона человек. Благодаря новой ветке в расположенных поблизости районах появятся десятки тысяч новых рабочих мест.

Ранее Собянин сообщил, что станция "Потапово" Сокольнической линии метро откроется к концу 2024 года. Она улучшит транспортное обслуживание Троицкого и Новомосковского округов и района Южное Бутово.

Напомним, что еще одна новая линия метро – Бирюлевская – появится на юге Москвы. Планируется построить более 22 километров тоннелей и 10 станций. В районах прохождения ветки проживают 500 тысяч москвичей, там создано около 200 тысяч рабочих мест.

8 февраля 2024, 12:05
Фото: Mos.ru
Блог Сергея Собянина✓ Надежный источник

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