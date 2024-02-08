Собянин рассказал о строительстве станции "Бачуринская" Троицкой линии метро

Станция расположена в поселении Сосенском.

В Москве продолжается строительство новой, Троицкой линии метро. В состав первой очереди ветки войдет станция "Бачуринская".

По словам мэра столицы Сергея Собянина, строительство станции вышло на финишную прямую. Видео о ходе работ опубликовано в блоге градоначальника.

Отмечается, что станция готова на 70%. Внутреннюю отделку выполнят в стиле супрематизма. Монолитные работы на станции находятся на завершающей стадии, монтируется инженерное оборудование.

После открытия "Бачуринской" снизится нагрузка на дорожную сеть Троицкого и Новомосковского административных округов, говорится в ролике.

Троицкая линия метро пройдет от станции ЗИЛ Московского центрального кольца до города Троицка. В составе первой очереди будет 11 станций.

Рядом с будущей линией проживают 1,5 миллиона человек. Благодаря новой ветке в расположенных поблизости районах появятся десятки тысяч новых рабочих мест.

Ранее Собянин сообщил, что станция "Потапово" Сокольнической линии метро откроется к концу 2024 года. Она улучшит транспортное обслуживание Троицкого и Новомосковского округов и района Южное Бутово.

Напомним, что еще одна новая линия метро – Бирюлевская – появится на юге Москвы. Планируется построить более 22 километров тоннелей и 10 станций. В районах прохождения ветки проживают 500 тысяч москвичей, там создано около 200 тысяч рабочих мест.