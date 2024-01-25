Собянин рассказал о строительстве Бирюлевской линии метро

Ветка улучшит транспортную доступность семи районов Москвы.

Бирюлевская линия метро находится в стадии проектирования. После ее открытия улучшится транспортная доступность семи районов Москвы, рассказал мэр столицы Сергей Собянин. Видео опубликовано в блоге градоначальника.

Отмечается, что в районах прохождения новой линии проживают 500 тысяч москвичей. Там создано более 210 тысяч рабочих мест.

Пассажиры Бирюлевской ветки смогут пересесть на Троицкую линию, Московское центральное кольцо, на станции "Технопарк" Замоскворецкой линии, "Кленовый бульвар" Большой кольцевой линии и железнодорожную станцию Бирюлево-Пассажирская.

Протяженность Бирюлевской линии составит более 22 километров. На ней будет 10 станций. Рядом с ними организуют остановки наземного общественного транспорта и парковочные места.

Линия четыре раза пересечет Москву-реку. Длина перегонов над водными объектами составит один километр, говорится в видео.

Мэр Москвы 9 июня открыл электродепо "Аминьевское" Большой кольцевой линии. Это позволило увеличить количество подвижного состава на 25% и сократить время ожидания поездов.

К 2030 году откроется еще три электродепо – "Ильинское", "Бирюлевское" и "Троицкое". Они будут обслуживать Бирюлевскую, Троицкую и Рублево-Архангельскую линии метро.