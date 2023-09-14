Собянин: В СВАО построят спортивный комплекс и скалолазный центр

Экс-жена Петросяна отсидела в тюрьме за воровство Тесты В телефоне Киркорова нашли кадры с парнем Игры Сонник

Топ новостей недели

Замена Пугачевой? Успенская назвала королеву шоу-бизнесаЗамена Пугачевой? Успенская назвала королеву шоу-бизнеса SHAMAN'a засняли с известным мужчиной. И вот кто этоSHAMAN'a засняли с известным мужчиной. И вот кто это "Старая баба": Гузеева довела до слез участницу нового сезона "Давай поженимся!""Старая баба": Гузеева довела до слез участницу нового сезона "Давай поженимся!" Баста похвастался роскошной квартирой за миллион долларов: смотрим видеоБаста похвастался роскошной квартирой за миллион долларов: смотрим видео

Лента новостей

Четверг 14 сентября

16:44Опозорившийся Панин поплатился за дебош в Таллине: вот как наказали актера 15:57Вернувшийся в Россию Милохин вновь сбежал за границу из-за страха: чего он боится? 15:14"Не готов так жить": молодой муж уехал от Булановой через три месяца после свадьбы 13:16"Хочу сдаться": бывшая жена Гуфа пожаловалась на проблемы со здоровьем 12:48Синоптик спрогнозировал теплый сентябрь в Москве 12:13Началась проверка клиники Хайдарова: Любовь Успенская добилась своего 12:00"Виторган так похудел": счастливая Собчак показала любовь своей жизни в важный день 11:28Катя Лель опознала в мексиканских пришельцах похитителей своих зубов 11:22Высунувший язык Шаляпин рассказал про свое главное удовольствие 11:11"Кормившая" весь Советский Союз Вайкуле сделала новое заявление: и вот что она сказала 10:50Диетолог: людям в возрасте не стоит есть много грибов 10:24"Что с лицом?": изменившийся до неузнаваемости Ургант испугал россиян 10:05Сделал вид или отпустил измену: Психолог описал отношения Костомарова и Доминой 09:00"С этого начинается Родина": SHAMAN привез семью из Донецка на свое шоу 08:50Заслуженную артистку России Рамилю Искандер задержали в Москве с крупной партией наркотиков 08:05Тарасов вызвал омерзение похабной шуткой про жену: еще и при детях 06:15Как не отравиться найденными в лесу грибами: советы нутрициолога 04:15Несут смерть и разрушения: как распознать человека с "проклятым" взглядом? 02:10Тест: насколько хорошо вы знаете СССР? 00:05Неприкрытая ложь: папарацци изобличили бросившую принца Гарри Меган Маркл 22:39"Не разговаривает": состояние Розенбаума рассекретила его продюсер 21:4511 квартир иноагента Караулова под арестом: почему? 20:56Куда вложить накопленные деньги: совет банкира 20:24"Моя новая пассия!": Маликов огорошил фото с женоподобным мужчиной 19:26Декольте до пупа и ни намека на талию: кого Собчак выставила на посмешище? 18:55"Воткнули семечку и вот": звезда "Реальных пацанов" вырастила неожиданное 18:13Упала на пол и орет: что случилось с Волочковой? 17:33На всю страну объявлено о половой функции 56-летнего Киркорова 17:09Получившая наследство после Чуриковой Васильева ответила на вопрос о деньгах 14:18Ирина Безрукова рассказала, чего ей на самом деле не хватает 13:45В поселке под Красногорском произошла массовая драка 13:20В Москве мужчина выкупил подъезд многоквартирного дома и не пускает жильцов 12:51В Свердловской области иномарка насмерть сбила пенсионера 12:36Во Франции отозвали продажу популярного смартфона из-за повышенного излучения 11:23"Как они вообще встретились?": Светлаков выдал правду про семью Воли и Утяшевой 10:44"Доктора спасли": молодящаяся Пугачева едва не умерла на операционном столе 10:12Ударил ногой: отец Фриске раскрыл подноготную жестокого Шепелева 08:58Преступления и хамское отношение: Успенская набросилась на унизившую ее Собчак 08:04"Влюбилась": Андрей Губин покорил сердце молодой певицы 06:17"Цены очень высокие": Ларисе Долиной нечем платить за недвижимость 04:11"Бесстрашный!": кот в очках и шляпе устроил заплыв по воде (видео) 02:04Стрельцы в любви, а Козероги с деньгами: астрологический прогноз на сентябрь 2023 года 00:01"Потомственный изменник" и не только: 3 типа неверных мужей 23:23Задравшая ноги Волочкова подразнила снимками нового любовника 21:21Наташа Королева откровенно высказалась о своем отношении к пластическим операциям 19:53"Заломы под глазами, носогубные складки": хирург Хайдаров детально осмотрел лицо Собчак 19:05"Золотые пилигримы": книга о мире больших людей, больших связей и больших денег 18:53Комик Морозов раскрыл настоящую причину закрытия шоу "Кривое зеркало" 17:45Врачи "додушили" пациентку после неудачной эвтаназии – юрист рассказал об ответственности 16:24Федосеева-Шукшина рассказала о своем восстановлении после инсульта
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Собянин: В СВАО построят спортивный комплекс и скалолазный центр

Собянин: В СВАО построят спортивный комплекс и скалолазный центр
62

Объекты построят на месте бывшей промзоны "Огородный проезд".

В районах Марьина Роща и Бутырский пройдет реорганизация участков бывшей промышленной зоны "Огородный проезд". Там появится современный квартал смешанной застройки, написал мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

В рамках проекта комплексного развития территории на участках бывшей промзоны построят дома по программе реновации и объекты общественно-делового значения: скалолазный и физкультурно-оздоровительный центры, гостиницу и другие объекты, перечислил Собянин.

В проект инвестируют около 30 миллиардов рублей. На месте бывшей промзоны создадут 2,7 тысячи рабочих мест, уточнил градоначальник.

Мэр напомнил, что в Москве одобрено и находится в стадии реализации 43 проекта комплексного развития территорий. Планируется создать около 109 тысяч рабочих мест.

В июне 2023 года власти Москвы приняли решение о комплексном развитии промзоны "Калибр". Там возведут жилой комплекс, социальные и общественно-деловые объекты, включая детский сад на 180 воспитанников. Будет создано около 900 рабочих мест.

14 сентября 2023, 16:33
Фото: Киселев Сергей/Агентство "Москва"
Телеграм-канал Сергея Собянина✓ Надежный источник

По теме

Сергей Семенович Собянин

Сергей Семенович Собянин мэр Москвы

Собянин: До конца сентября начнется заселение 10 новостроек по реновации

Собянин: До конца сентября начнется заселение 10 новостроек по реновации
Квартиры получат жители 75 старых домов. Переселение жителей этих домов пройдет быстрее, чем планировалось.

11 квартир иноагента Караулова под арестом: почему?

11 квартир иноагента Караулова под арестом: почему?
Знаменитый журналист Андрей Караулов* вновь обвиняется в нарушении уголовного кодекса РФ. На этот раз причиной стала недвижимость. Появились данные о решении суда в отношении известного телеведущего.

"Цены очень высокие": Ларисе Долиной нечем платить за недвижимость

"Цены очень высокие": Ларисе Долиной нечем платить за недвижимость
Финансовые трудности стали помехой для певицы. Как быть, если аренда ей не по карману? Имея за плечами всенародную славу и получая нескромный доход, артистка вынуждена искать бюджетные варианты недвижимости.

Путин и Собянин открыли уникальный 86-километровый маршрут МЦД-4

Путин и Собянин открыли уникальный 86-километровый маршрут МЦД-4
Диаметр связал семь центральных железнодорожных вокзалов Москвы. Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин открыли движение на четвертом Московском центральном диаметре (МЦД-4).

Жилье от государства: кому и как его можно получить

Жилье от государства: кому и как его можно получить
Назван список категорий граждан, которым может быть предоставлено жилье, и условия для его получения. Покупка собственной недвижимости – больная тема для многих людей.

Собянин сообщил о завершении строительства Люблинско-Дмитровской линии метро

Собянин сообщил о завершении строительства Люблинско-Дмитровской линии метро
Мэр Москвы открыл три станции северного радиуса "салатовой" ветки. На Люблинско-Дмитровской линии метро 7 сентября открылись три новые станции – "Яхромская", "Лианозово" и "Физтех".

Выбор читателей

13/09СрдНа всю страну объявлено о половой функции 56-летнего Киркорова 12/09ВтрКомик Морозов раскрыл настоящую причину закрытия шоу "Кривое зеркало" 13/09СрдПолучившая наследство после Чуриковой Васильева ответила на вопрос о деньгах 13/09Срд"Влюбилась": Андрей Губин покорил сердце молодой певицы 13/09СрдУпала на пол и орет: что случилось с Волочковой? 13/09Срд"Не разговаривает": состояние Розенбаума рассекретила его продюсер